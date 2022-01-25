Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві 74-річної пенсіонерки на Рівненщині, яке сталось ще 21 січня. Чоловіка виявили у Тернополі, де він кілька місяців проживав з дівчиною, – повідомили у пресслужбі Нацполіції області. Йому обрали запобіжний захід – два місяці під вартою. Правоохоронці кажуть, що гроші шукав на азартні ігри.

Що виявили сусіди

Раніше Суспільне повідомляло: у селі Шкарів Рівненського району 22 січня сусід знайшов тіло 74-річної пенсіонерки, яка перестала виходити на зв'язок. Вона проживала сама, у її будинку були розкидані речі, двері – замкнені, а вікно – відчинене.

"За версією слідства, 21 січня о 01:00 зловмисник віджав віконну раму, заліз до хати і шукав цінні речі. В цей час його застала господиня будинку, яка ще не спала. Після цього він спочатку побив її, а потім вхопив ножа, поранив шию і втік, при цьому нічого не взявши", – повідомила пресофіцерка поліції Катерина Загурська.

Фото: Нацполіція області В ході слідства підозрюваний зізнався у скоєному та під час слідчого експерименту показав, де заховав ножа

Тіло жінки передали на судово-медичну експертизу, яка встановила остаточну причину смерті. За інформацією пресофіцерки, згідно з лікарським свідоцтвом жінка померла внаслідок масивної крововтрати, на шиї у неї виявили колото-різану рану з численними ушкодженнями магістральних кровоносних судин.

Як розкривали злочин

Правоохоронці протягом десяти годин оглядали місце події, – сказала Катерина Загурська. Також опитали близько трьох сотень людей – жителів Шкарова, сусідніх сіл, родичів та знайомих вбитої.

"Таким чином вийшли на слід 24-річного жителя цього села, який останні кілька місяців разом з дівчиною проживав у Тернополі. Його розшукували три доби, а 24 січня провели санкціонований обшук в його помешканні. Там знайшли й речові докази, які мають суттєве значення у справі, в тому числі й одяг", – зазначила пресофіцерка.

І додала: правоохоронці провели слідчий експеримент, під час якого затриманий показав місце, де заховав ніж. За інформацією заступник начальника Нацполіції області Сергія Крошко, чоловік приїхав до села 20 січня маршруткою.

"Враховуючи те, що він активний гравець азартних ігор, йому потрібні були гроші, тому він приїхав на батьківщину, аби здійснити крадіжку. Він розказав і показав яким чином він вчинив злочин", – сказав Сергій Крошко.

За інформацією пресслужби Нацполіції області, підозрюваного у 2016 році вже затримували за проникнення до помешкання загиблої пенсіонерки, тоді він викрав вироби з золота. Після того злочину він уникнув покарання, бо відшкодував збитки, а жінка не зверталась до поліції.

Що загрожує чоловікові

Затриманому повідомили про підозру в умисному вбивстві з корисних мотивів та в розбої, – повідомила речниця обласної прокуратури Оксана Жужельська.

"Під час обрання йому запобіжного заходу підозрюваний не зміг пояснити причини свого вчинку. Гощанський районний суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою на 60 діб", – зазначила речниця.

І уточнила, що санкція статей, інкримінованих підозрюваному, передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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