На Рівненщині поліцейські шукають, хто вбив пенсіонерку

Поліцейські встановлюють обставини вбивства пенсіонерки у Рівненському районі. Про це 22 січня повідомили у пресслужбі Нацполіції області. Жінку з ножовим пораненням шиї знайшли мертвою у її будинку. Причетного до вбивства розшукують.

Інцидент трапився у селі Шкарів колишнього Гощанського району. 21 січня у поліцію звернувся 64-річний місцевий житель, коментує пресофіцерка Нацполіції області Катерина Загурська.

"Він повідомив, що його 74-річна сусідка, яка проживала одна, перестала відповідати на телефонні дзвінки. Коли він навідався до її будинку, то виявив, що двері зачинені, а от вікно було відкритим", – коментує пресофіцерка.

У будинку слідчі побачили розкидані речі, а на підлозі без ознак життя — хазяйку, з ножовим пораненням шиї, уточнила Катерина Загурська.

За фактом умисного вбивства слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Тіло жінки відправили на експертизу для встановлення причини смерті.

Причетного до вчинення злочину, розшукують, додала пресофіцерка поліції. За умисне вбивство передбачена відповідальність вигляді позбавленням волі від семи до п'ятнадцяти років.

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