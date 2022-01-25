Ціна на хліб в Одеській області у 2022 році зростати не буде, а за сприятливих умов та врожайності вона може зменшитися до 2 гривень. Такі умови передбачені у програмі розвитку агропромислового комплексу Одещини. Про це 25 січня повідомив заступник голови ОДА Олег Муратов під час сесії облради.

За його словами ціна може знизитися до кінця лютого. За таке рішення проголосували 56 депутатів облради.

"З початку поточного року відновлено регулювання цінове, державне регулювання на хліб масових сортів. Це дасть нам можливість, як мінімум не підіймати цю ціну й за сприятливої нагоди зменшити її приблизно на 10%, або від півтори до двох гривень за буханку хліба найбільш відомого "Хліб одеський обідній", − сказав Олег Муратов.

Чиновник додав, до цієї програми можуть долучитися всі виробники масових сортів хліба. Їм компенсуватимуть вартість борошна у розмірі 1 500 грн за тонну. При ціні у 13 тисяч за тонну гривень компенсуватиметься 12-13%.

Про ціни на хліб в ефірі програми "Сьогодні.Головне" 19 січня розповів голова Одеської облдержадміністрації Сергій Гриневецький. Тоді очільник області розповів про те, що ціни на хліб датували та стабілізували. За його словами, "Куліндорівський комбінат хлібопродуктів" вироблятиме борошно, щоб не возити його з інших регіонів та не збільшувати ціну. Його буде закуповувати "Одеський хлібзавод №4" й виробляти продукт.

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