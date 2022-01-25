На харківському ринку "Барабашово" назвали причину демонтажу павільйонів

У торговельному центрі "Барабашово" ввечері 24 січня демонтували півтори десятки кіосків вздовж вулиці Амурської.
Роботи не пов'язані з будівництвом дороги через ринок, повідомив Суспільному речник торговельного центру Сергій Зайцев.
"Дорога вузька, тож підприємці та гості паркувалися вздовж вулиці Амурської, це викликало затори та проблеми з рухом. Ми прибрали деякі торговельні об'єкти, збільшуємо кількість місць для паркування, щоб розвантажити рух", — пояснив Зайцев.
t.me/tipichnoextz
t.me/tipichnoextz
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За його словами, усі підприємці, які користувалися демонтованими кіосками, отримали нові місця.
Що відомо
- У жовтні 2019 року міськрада дала дозвіл на будівництво дороги через "Барабашово".
- У лютому 2020 року противники будівництва дороги зводили барикади та скаржилися до поліції. Тоді ж на ринку сталися сутички.
- Влітку 2020 у міськраді повідомили, що дорогу почнуть зводити від супермаркету "Рост" біля метро "Київська". У липні там з'явився паркан з рекламою "DCH" — компанії, власником якої є бізнесмен Олександр Ярославський. Станом на липень 2021 року роботи не розпочалися.
- У листопаді 2021 у Харкові на рік закрили проїзд вулицею в районі будівництва дороги через "Барабашово".