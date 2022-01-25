На харківському ринку "Барабашово" назвали причину демонтажу павільйонів

У торговельному центрі "Барабашово" ввечері 24 січня демонтували півтори десятки кіосків вздовж вулиці Амурської.

Роботи не пов'язані з будівництвом дороги через ринок, повідомив Суспільному речник торговельного центру Сергій Зайцев.

"Дорога вузька, тож підприємці та гості паркувалися вздовж вулиці Амурської, це викликало затори та проблеми з рухом. Ми прибрали деякі торговельні об'єкти, збільшуємо кількість місць для паркування, щоб розвантажити рух", — пояснив Зайцев.

t.me/tipichnoextz

t.me/tipichnoextz

За його словами, усі підприємці, які користувалися демонтованими кіосками, отримали нові місця.

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