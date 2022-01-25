29 січня в Івано-Франківську відбудеться смолоскипна хода, яку приурочать до відзначення Дня пам’яті Героїв Крут та 93 річниці створення Організації українських націоналістів. Про це під час оперативної наради у міського голови розповів начальник департаменту молодіжної політики та спорту міськради Віталій Матешко.

З його слів, такий захід в Івано-Франківську проводять щороку. У ньому візьмуть участь представники громадських організацій, учнівського самоврядування та студенти.

"29 січня о 17:00 на Вічевому майдані буде збір учасників, потім — формування колони. О 18:00 колона стартуватиме та йтиме за маршрутом Вічевий майдан — вул. Незалежності — вул. Степана Бандери — Меморіальний сквер. Захід проведемо з урахуванням дистанції, всі учасники будуть у масках. Акцентуємо також увагу на те, щоб люди мали сертифікати про вакцинацію або свіжі ПЛР-тести ", — розповів Віталій Матешко.

Після ходи у Меморіальному сквері відбудеться панахида за загиблими під Крутами. Також учасники дійства покладуть квіти до могил та пам’ятників полеглим, сказав Віталій Матешко.

Заступник начальника відділу внутрішньої політики Анатолій Двірник повідомив, що представникам духовенства розіслали листи із проханням провести у храмах богослужіння за усіма, хто загинув у бою під Крутами.

"До 93 річниці створення ОУН основні заходи плануємо на 2 лютого. Зокрема, цього дня покладемо квіти до пам’ятних місць у громаді. В одному з кінотеатрів експонуватиметься виставка до 110 річниці від дня народження Ярослава Стецька. Також транслюватиметься фільм "Служба безпеки ОУН. Зачинені двері", — сказав Анатолій Двірник.

Працівники департаменту культури міської ради до цих дат запланували 23 заходи. Заступник начальника департаменту культури Любомир Никорак повідомив, що через карантин частину ініціатив довелося скасувати, частину — перенести.

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