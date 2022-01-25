Зеленський не святкуватиме день народження і проведе його на роботі — Никифоров

Президент Володимир Зеленський у свій день народження 25 січня буде на роботі. Він попросив друзів і колег замість подарунків допомогти дитячим будинкам. Речник президента Сергій Никифоров побажав йому "непохитної віри у власні переконання".

Про це прессекретар Президента Сергій Никифоров повідомив у Facebook.

"Цьогоріч Володимир Зеленський день народження не святкуватиме і проведе його на роботі. Своїх друзів і колег він попросив не витрачати гроші на квіти й подарунки, а натомість переказати їх на добрі справи", — ідеться у повідомленні.

Речник прикріпив до повідомлення реквізити дитячих будинків з різних регіонів України, аби друзі президента могли їх підтримати.

Сам Никифоров побажав "міцного здоров'я та невичерпної енергії долати виклики, які постали перед Україною".

"А також непохитної віри у власні переконання, тому що бачу – вони щирі та правильні", — додав він.

Минулого року попри карантинні обмеження Зеленський влаштував вечірку на честь свого дня народження. Журналісти "Схем" дізналися, що святкування відбулося у квартирі співвласника студії "Квартал-95" та бізнес-партнера Ігоря Коломойського Тімура Міндіча у Києві.

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