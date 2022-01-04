Президент України Володимир Зеленський перебуває 4 січня у Буковелі на "короткому зимовому відпочинку", про що він повідомив у Facebook. Водночас за даними журналістів-розслідувачів, там відпочиває бізнесмен Ігор Коломойський з його оточенням. На паркувальному майданчику біля готелю гірськолижного курорту стоять автівки із кортежу президента, пише "Українська правда". Сам Коломойський спростовує це.
На сторінці президента у соціальній мережі 4 січня повідомили, що він поїхав у Буковель на зимовий відпочинок.
"Яка прекрасна наша Україна! Укотре в цьому переконався, подорожуючи з Києва до Буковелю для короткого зимового відпочинку. Безкраї степи, пагорби в тумані, дим із димарів придорожніх будинків Аж ось на горизонті видніються рідні Карпати", — йдеться на сторінці президента у Facebook.
Журналісти повідомили, що президент приїхав у Буковель і розмістився в "Radisson Blu Resort Bukovel", де в той же час зупинився олігарх Ігор Коломойський із родиною. За даними джерел, на 5-му поверсі проживають Володимир Зеленський та Ігор Коломойський зі своїм оточенням. Президентської родини у готелі не помічали. На паркувальному майданчику біля готелю стоять автівки із супроводу президента України.
Коломойський прокоментував, що "Не чув, не бачився і не планую. О 16:00 їду (до міста Дніпро — ред.)".
Що відомо
- Наприкінці 2016 року уряд прийняв рішення про націоналізацію Приватбанку, після чого фінустанову докапіталізували на суму в понад 155 млрд. гривень.
- Результати незалежного розслідування компанії Kroll від 2018 р. підтвердили, що Приватбанк впродовж щонайменше 10 років був об'єктом масштабних та скоординованих шахрайських дій, що призвели до завдання йому збитків приблизно у 5.5 млрд. доларів.
- 17 квітня 2019 року Окружний адмінсуд Києва скасував націоналізацію Приватбанку, а за два дні ухвалив ще одне рішення на користь екс-власника банку Ігоря Коломойського. Зокрема суд скасував ключове рішення НБУ щодо визначення переліку пов'язаних з Приватбанком осіб.
- На початку 2018 року претензії міноритарних акціонерів "Укрнафти", які подали позов до Стокгольмського арбітражу проти України, збільшилися з 4,7 мільярда до 5,4 мільярда доларів США.
- У лютому 2020 року близький до олігарха Ігоря Коломойського колишній очільник "Укртранснафти" Олександр Лазорко, який раніше перебував у розшуку, повернувся до керівництва компанією.
- Міністерство юстиції США висунуло проти Ігоря Коломойського та його партнера Геннадія Боголюбова звинувачення у використанні незаконно привласнених коштів для покупки офісних будівель у Клівленді.
- Раніше Міністерство юстиції США звинуватило українського олігарха Ігоря Коломойського у розкраданні мільярдів доларів з ПриватБанку, які він потім "відмивав" через компанії у США та світі. Натомість сам олігарх заперечив звинувачення та зазначив, що всі інвестиції "робив з власних коштів".
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