Президент України Володимир Зеленський перебуває 4 січня у Буковелі на "короткому зимовому відпочинку", про що він повідомив у Facebook. Водночас за даними журналістів-розслідувачів, там відпочиває бізнесмен Ігор Коломойський з його оточенням. На паркувальному майданчику біля готелю гірськолижного курорту стоять автівки із кортежу президента, пише "Українська правда". Сам Коломойський спростовує це.

На сторінці президента у соціальній мережі 4 січня повідомили, що він поїхав у Буковель на зимовий відпочинок.

"Яка прекрасна наша Україна! Укотре в цьому переконався, подорожуючи з Києва до Буковелю для короткого зимового відпочинку. Безкраї степи, пагорби в тумані, дим із димарів придорожніх будинків Аж ось на горизонті видніються рідні Карпати", — йдеться на сторінці президента у Facebook.

Журналісти повідомили, що президент приїхав у Буковель і розмістився в "Radisson Blu Resort Bukovel", де в той же час зупинився олігарх Ігор Коломойський із родиною. За даними джерел, на 5-му поверсі проживають Володимир Зеленський та Ігор Коломойський зі своїм оточенням. Президентської родини у готелі не помічали. На паркувальному майданчику біля готелю стоять автівки із супроводу президента України.

Коломойський прокоментував, що "Не чув, не бачився і не планую. О 16:00 їду (до міста Дніпро — ред.)".

Що відомо

Наприкінці 2016 року уряд прийняв рішення про націоналізацію Приватбанку, після чого фінустанову докапіталізували на суму в понад 155 млрд. гривень.

Результати незалежного розслідування компанії Kroll від 2018 р. підтвердили, що Приватбанк впродовж щонайменше 10 років був об'єктом масштабних та скоординованих шахрайських дій, що призвели до завдання йому збитків приблизно у 5.5 млрд. доларів.

17 квітня 2019 року Окружний адмінсуд Києва скасував націоналізацію Приватбанку, а за два дні ухвалив ще одне рішення на користь екс-власника банку Ігоря Коломойського. Зокрема суд скасував ключове рішення НБУ щодо визначення переліку пов'язаних з Приватбанком осіб.

На початку 2018 року претензії міноритарних акціонерів "Укрнафти", які подали позов до Стокгольмського арбітражу проти України, збільшилися з 4,7 мільярда до 5,4 мільярда доларів США.

У лютому 2020 року близький до олігарха Ігоря Коломойського колишній очільник "Укртранснафти" Олександр Лазорко, який раніше перебував у розшуку, повернувся до керівництва компанією.

Міністерство юстиції США висунуло проти Ігоря Коломойського та його партнера Геннадія Боголюбова звинувачення у використанні незаконно привласнених коштів для покупки офісних будівель у Клівленді.

Раніше Міністерство юстиції США звинуватило українського олігарха Ігоря Коломойського у розкраданні мільярдів доларів з ПриватБанку, які він потім "відмивав" через компанії у США та світі. Натомість сам олігарх заперечив звинувачення та зазначив, що всі інвестиції "робив з власних коштів".

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