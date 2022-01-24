24 січня в Чернівецькій області COVID-19 лабораторно підтвердили у 919 людей. Це найбільше за увесь період пандемії.
Про це повідомили на сторінці обласної адміністрації в Telegram.
Лабораторний центр дослідив понад чотири тисячі зразків аналізів. Область відповідає показникам "помаранчевої" зони карантину.
Раніше епідеміолог лабцентру Юрій Падурару повідомив Суспільному, що в регіоні зросла кількість виявлених випадків інфікування. Причинами цього є циркуляція штаму "Омікрон" та масові гуляння на новорічні свята без дотримання карантину.
Читайте також
Які COVID-показники перевищені на Буковині
Що відомо
- Загалом в області виявили 128 466 випадків інфікування коронавірусом, 116 880 людей одужали, а 3 098 померли.
- У лютому 2021 року у Чернівецькій області почали щепити від коронавірусу. Першим вакцинували дитячого анестезіолога Олександра Тесліцького. Охочі щепитися можуть зробити це у пунктах вакцинації.
- Станом на 20 січня в області першою дозою щепили 287 567 людей, що складає 32% населення області. Другою дозою імунізували 272 156 людей, додатковою – 81, бустерною – 2212.