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Найбільше випадків за час пандемії. На Буковині за добу коронавірус виявили у понад 900 людей
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Найбільше випадків за час пандемії. На Буковині за добу коронавірус виявили у понад 900 людей

Алла Подлєсна
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Найбільше випадків за час пандемії. На Буковині за добу коронавірус виявили у понад 900 людей Суспільне Буковина

24 січня в Чернівецькій області COVID-19 лабораторно підтвердили у 919 людей. Це найбільше за увесь період пандемії.

Про це повідомили на сторінці обласної адміністрації в Telegram.

Лабораторний центр дослідив понад чотири тисячі зразків аналізів. Область відповідає показникам "помаранчевої" зони карантину.

Раніше епідеміолог лабцентру Юрій Падурару повідомив Суспільному, що в регіоні зросла кількість виявлених випадків інфікування. Причинами цього є циркуляція штаму "Омікрон" та масові гуляння на новорічні свята без дотримання карантину.

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Що відомо

  • Загалом в області виявили 128 466 випадків інфікування коронавірусом, 116 880 людей одужали, а 3 098 померли.
  • У лютому 2021 року у Чернівецькій області почали щепити від коронавірусу. Першим вакцинували дитячого анестезіолога Олександра Тесліцького. Охочі щепитися можуть зробити це у пунктах вакцинації.
  • Станом на 20 січня в області першою дозою щепили 287 567 людей, що складає 32% населення області. Другою дозою імунізували 272 156 людей, додатковою – 81, бустерною – 2212.
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