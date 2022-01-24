На Чернігівщині у пожежі загинув чоловік

24 січня загорівся житловий будинок в селі Крехаїв Остерської громади. Під час гасіння пожежі в одній з кімнат рятувальники знайшли тіло чоловіка – ймовірніше за все господаря будинку 1951 року народження. Про це повідомляє прес-служба ДСНС області.

Повідомлення про пожежу до рятувальників надійшло о 10:28.

Внаслідок пожежі вогонь знищив покрівлю та перекриття будинку по всій площі та домашні речі.

ФОТО: ДСНС у Чернігівській області Смертельна пожежа на Чернігівщині

Ймовірною причиною виникнення пожежі послужило порушення правил монтажу нагрівальної печі. Всі обставини наразі встановлюються правоохоронними органами.

ФОТО: ДСНС у Чернігівській області Пожежа на Чернігівщині

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