На Чернігівщині у пожежі загинув чоловік

24 січня загорівся житловий будинок в селі Крехаїв Остерської громади. Під час гасіння пожежі в одній з кімнат рятувальники знайшли тіло чоловіка – ймовірніше за все господаря будинку 1951 року народження. Про це повідомляє прес-служба ДСНС області.
Повідомлення про пожежу до рятувальників надійшло о 10:28.
Внаслідок пожежі вогонь знищив покрівлю та перекриття будинку по всій площі та домашні речі.
ФОТО: ДСНС у Чернігівській області
Ймовірною причиною виникнення пожежі послужило порушення правил монтажу нагрівальної печі. Всі обставини наразі встановлюються правоохоронними органами.
ФОТО: ДСНС у Чернігівській області