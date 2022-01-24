На Полтавщині за місяць бустерною дозою щепили майже 14 тисяч людей

На Полтавщині бустерну дозу вакцини від коронавірусу отримали 13 тисяч 764 людини. Це за місяць, відколи такі щеплення почали робити, розповіла Суспільному координаторка з вакцинації від COVID-19 в області Ольга Бастаногова. Найбільше вакциновано людей, старших за 60 років, – майже 6 тисяч.

68-річна полтавка Ольга Шапочко прийшла зробити третю бустерну дозу вакцини проти СOVID-19.

Суспільне Полтава Запис на вакцинацію

"Вкололи, голка ж відчутна. А поки більше ніяких неприємних відчуттів немає. Першу, другу і третю дозу ми вирішили зробити з чоловіком, щоб не хворіти. Щоб діти поряд наші не хворіли, онуки не заразилися від нас. Ми проконсультувалися з сімейним лікарем. У нас протипоказань до третьої дози немає. Як тільки пів року минуло, з другої дози, ми прийшли на третю", - каже полтавка Ольга Шапочко.

"Пацієнт приходить сюди, він готує руку, яку обирає сам. Може рука боліти, тому ми рекомендуємо обирати «не робочу» руку", - пояснює медсестра Центру первинної меддопомоги №2 Жанна Шапоренко.

Суспільне Полтава Сидять в черзі на вакцинацію

За місяць у Центрі первинної медико-санітарної допомоги №2 бустерною дозою щепили 760 людей.

"За сьогодні ми вакцинували 25 людей. З них дев’ять бустерних доз", - каже пояснює медсестра Центру первинної меддопомоги №2 Жанна Шапоренко.

Бустерну дозу вводять усім охочим, якщо від моменту другої вакцинації минуло шість місяців. Це тому, що дія імунітету проти коронавірусу може послаблюватися, каже сімейна лікарка.

Суспільне Полтава Кабінет для вакцинації. Тут отримують бустерну дозу

"У першу чергу ми інформуємо людей (про бустерну дозу – ред.), які в групах ризику. Це пенсіонери, люди які мають хронічні захворювання, захворювання, що знижають імунітет. Саме їх ми в першу чергу хочемо провакцинувати. Як і на перші дві дози щеплення, нормальна реакція на вакцину, а не побічна дія, це може бути біль в руці і температура", - каже сімейна лікарка Центру первинної меддопомоги №2 Світлана Тимченко.

На Полтавщині бустерну дозу вакцини від коронавірусу вводять упродовж місяця – від 24 грудня 2021-го. Спочатку таку імунізацію робили працівникам медичних установ та інтернатів. Згодом – усім охочим.

Суспільне Полтава Холодильники з вакциною

За цей час третє щеплення отримали 13 тисяч 764 людини, каже координаторка з вакцинації від COVID-19 в області Ольга Бастаногова.

"Із них більша кількість – це люди віку 60 плюс. Це практично 6 тисяч людей. Інші – це вікова категорія з 29 років і до 60. Бустерну дозу в першу чергу розпочали робити медичні працівники. Їх вже більше 3 тисяч. А також педагогічні працівники, оскільки вони були вакциновані одні із перших і в них уже минуло шість місяців", - говорить Ольга Бастаногова.

За словами Ольги Бастаногової, усього в області першою дозою щепили понад 640 тисяч людей, а другою – майже 597 тисяч жителів Полтавщини.