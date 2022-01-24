У Харкові покажуть колажі Параджанова та Ройтбурда

Виставка колажів і асамбляжів під назвою "БезЛадНі зв'язки" відкриється у Харківській муніципальній галереї 2 лютого. Серед робіт будуть ті, які глядачі побачать вперше.

Серед експонатів можна буде побачити роботи Сергія Параджанова, Олександра Ройтбурда (його колаж придбали незадовго до смерті митця), Олега Мальованого, Олега та Юрія Соколових, Анатолія Шевчука та інших.

"Вперше у Харкові ми покажемо роботу Сергія Параджанова. Цей колаж попросили привезти до міста мистецтвознавці для написання наукової статті. І під час спілкування якось сформувалася ідея виставки виключно з колажів та асамбляжів", — розповіла Суспільному кураторка виставки Марина Конєва.

grynyov.art Колажі з колекції Гриньових, зліва-направо: "Без назви" (Олександр Судаков), "Без назви" (Юрій Соколов), "Варіація" (Олег Соколов)

Різниця колажу від асамбляжу в тому, що перше — це паперова техніка, а асамбляж — комбінування різних матеріалів, пояснює Конєва: "На виставці буде асамбляж Грунзовського, зроблений з дерев'яних деталей".

Представлені роботи будуть різними не тільки за технікою, але і за тематикою, говорить Конєва.

"Між роботами немає спільної теми, як, на перший погляд, її немає і між шматочками колажу, але він гармонізується самим художником, введенням його логіки. Тож, мені б хотілося, щоб і глядачі шукали якийсь внутрішній зв'язок серед представлених робіт", — розповіла кураторка.

grynyov.art Колажі з колекції Гриньових. Ліворуч — "Орфей" (Сергій Параджанов), праворуч — "Третьяковка" (Владислав Краснощок)

Скільки робіт представлять на виставці, ще не відомо, нині підготовлені близько 50 експонатів. Усі представлені роботи — з колекції Тетяни та Бориса Гриньових.

"Зараз колажі і асамбляжі дуже популярні, адже нині модно повторне використання предметів та сировини, а ці техніки якраз і дозволяють це робити: коли з непотребу створюється твір мистецтва", — підсумувала Марина Конєва.

Відвідати виставку можна відвідати безкоштовно до 22 лютого за наявністю COVID-сертифікату.

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