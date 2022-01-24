Пів мільйона українців можуть стати залежними від азартних ігор — Опендатабот

Близько пів мільйона мешканців України перебувають під загрозою залежності від азартних ігор. При цьому створений раніше Реєстр лудоманів не обмежує доступ до онлайн-казино.

Про це повідомляє Опендатабот, платформа для роботи з відкритими даними, із посиланням на дані КРАІЛ.

Як нагадали аналітики, у липні 2020 року Верховна Рада підтримала легалізацію азартних ігор в Україні. При цьому одним із мотивів легалізації грального бізнесу в Україні називалося вдосконалення боротьби з ігровою залежністю — лудоманією.

"Цей психологічний розлад призводить до погіршення матеріального стану людини, втрати соціальних та професійних навичок", — пояснили дослідники.

Відтак через небезпеку прояву ігрової залежності у країні був створений Реєстр лудоманів, що містить дані про громадян, яким обмежено доступ до гральних закладів та участь в азартних іграх.

"Станом на листопад 2021 року у переліку перебували 108 осіб", — зазначили в Опендатабот.

Водночас аналітики звернули увагу на те, що нині в Україні немає якісної статистики, яка могла б висвітлити можливі масштаби ігроманії в країні. При цьому, за оцінками Європейської асоціації азартних ігор і ставок (EGBA), до 1% населення ЄС мають схильність стати патологічними гравцями, а до 4% — отримати розлади, пов'язані з ігроманією.

Як зазначили в Опендатабот, у Грузії захоплення азартними іграми призвело до виникнення значної соціальної кризи. Зокрема, засновник грузинського Центру дослідження азартних ігор і профілактики лудоманії (GRAPC) Гуго Беселіа повідомив, що нині близько 400 000 мешканців Грузії є ігроманами. Вони становлять 10% населення, що значно перевищує європейські показники.

"Масове розповсюдження ігроманії спричинив саме неконтрольований доступ до азартних ігор онлайн. За підрахунками Центру, в Грузії зареєстровано близько 1 мільйона унікальних акаунтів онлайн-казино (35% з них є постійно активними)", — йдеться у повідомленні.

При цьому за останні 10 років доходи гральних онлайн-закладів зросли на 22 000%, зазначають аналітики. Окрім того, у 2019 році повідомлялось, що 48% грузинських школярів коли-небудь грали в азартні ігри.

"Якщо Україна піде за грузинським сценарієм, то вже у найближчі роки близько пів мільйона громадян можуть стати ігроманами", — наголошують дослідники.

Як зазначили в Опендатабот, в Україні відповідальність за боротьбу з ігровою залежністю мають нести КРАІЛ та самі організатори азартних ігор.

"Гральний бізнес має не допускати людей з Реєстру лудоманів до закладів, а також всіляко протидіяти появі гральної залежності у своїх клієнтів. Потрапити до Реєстру лудоманів можна шляхом добровільної подачі заяви про самообмеження, отримання заяви від членів сім’ї чи законних представників ігромана або за рішенням суду", — зазначили вони.

Однак при цьому обмеження, які накладає на гравців Реєстр, не стосуються сфери онлайн-ігор, наголосили дослідники.

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