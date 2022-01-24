Чернігівці старше 60 років почали витрачати "ковідну" тисячу в аптеках міста. Одні купують ліки, інші приходять за консультаціями як це зробити. З 24 січня за програмою "єПідтримка" отриману тисячу гривень за вакцинацію можна витратити на будь-які лікарські препарати, як за рецептом лікаря, так і без нього.

"Ми можемо відпускати людей лише старших 60 років, ті які будуть молодші, оплата вже не пройде. Це в принципі погоджено з міністерством. Відпускаються лікарські засоби за рецептом і без рецепта. Не можна лише витрачати їх на бади, і не можна витрачати на тонометри, інгалятори та все те, що технічне, медична техніка", – розповідає провізор аптеки Ольга Пішовець.

ФОТО: Суспільне Чернігів Ольга Пішовець

Вік людини банк перевіряє в момент проведення платежу. Коли оформили картку – значення немає, головне аби на момент купівлі ліків було 60 років.

Щоб отримати спеціальну картку за програмою "єПідтримка" в застосунку банку або офлайн-відділенні, треба бути щепленим двома дозами вакцини й мати встановлений застосунок "Дія".

"Телефон у мене смартфон, але заплатити я їм не можу. Який вихід тепер і не знаю. Я в розгубленості, я розраховувала що зможу розрахуватися карткою і куплю ліки. Зараз не знаю, доведеться замовляти онлайн або чекати на картку, я в розгубленості", – каже пенсіонерка Валентина Бобровникова.

ФОТО: Суспільне Чернігів Валентина Бобровникова

А 71-річний Валерій Позняк замовив ліки на сайті аптеки та прийшов забрати своє замовлення.

"Сьогодні ж тільки дозволили витрачати цю тисячу на ліки. Тисяча ця прийшла ще у грудні. Через сайт замовили, прийшли в аптеку і розрахувалися", – розповів чоловік.

Нагадаємо, керівник з розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Банік раніше розповідав, тим у кого смартфон не підтримує технологію NFC і ним не можна оплачувати покупки, є можливість здійснювати розрахунки в інтернеті на сайтах. Тим, хто не має смартфона, радить почекати.

"До третього кварталу уряд обіцяє розробити інструменти, щоб податися на отримання "єПідтримки", – сказав Мстислав Банік.

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