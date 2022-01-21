У Киїнці в амбулаторії зробив бустерну вакцинацію головний санітарний лікар України Ігор Кузін. 21 січня він приїхав на Чернігівщину з'ясувати темпи імунізації й поспілкуватися із місцевими жителями.

Після того, як Ігор Кузін зробив щеплення, вийшов поспілкуватися з місцевими жителями.

70-річна Ольга поцікавилась у лікаря, коли вона зможе отримати тисячу за вакцинацію.

Зараз окремо з Мінцифрою розробляється, як можна отримати, сказав Кузін, щоб людям пенсійного віку було зручно. І також з боку МОЗу пропрацьовуємо, щоб на ці кошти можна було закупити ліки.

Кузін додав, що більшість мобільних бригад з середини січня перепрофілювали для роботи в сільській місцевості. Вони мають виїжджати у віддалені райони, таким чином хочуть підвищити рівень вакцинації населення віком понад 60 років. За інформацією облдержадміністрації в Киїнській громаді однією дозою вакцинувалися близько 9% людей літнього віку. Це один із найнижчих показників в області.

Кузін зробив бустер у Киїнці: навіщо головний санітарний лікар приїздив на Чернігівщину"Ми запропонували розпочати цей процес, починаючи з 200 найбільш проблемних територіальних громад, де в нас показники охоплення менше, аніж 25% вікової групи 60+. Починаючи з цього тижні такі мобільні бригади почали роз'їжджати, підсумки, або їх ефективність роботи побачимо через декілька тижнів", – розповів Кузін

За інформацією МОЗ, таких мобільних бригад в області зараз 48.

"Вікова група 60+, у нас залишилась єдина група, яка не була охоплена до тих показників, які рекомендує ВООЗ, мова йде про те, що на кінець 2021 року приблизно 40 % осіб 60+ і старші отримали лише першу дозу і ця робота має бути продовжена у 2022 році", – сказав Ігор Кузін.

Лікарка мобільної бригади Наталія Вовк говорить, бустерною дозою літні люди почали активно цікавитись

"Люди, які знаходяться на амбулаторному прийом, телефонують, тобто цікавляться бустерною дозою, доволі активно цікавляться. Я працюю в вакцинальній бригаді з найпершого дня, з 24 лютого, як почали вакцинувати. Спочатку так було важкувато, людей треба було переконувати, говорити що це потрібно, що це дійсно від цього залежить їхнє здоров'я і їхнє життя. Зараз я вважаю, що набагато простіше".

ФОТО: Суспільне Чернігів Наталія Вовк

Лікарка додала, що після приїзду санітарного лікаря, люди вакцинуватимуться активніше.

Загалом в області одну дозу вакцини отримали 40,5 % людей віком понад 60, двома дозами щепили 39%.

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