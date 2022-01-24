40 осіб із трьох областей змагалися на чемпіонаті України серед юнаків та дівчат зі стрибків на лижах з трампліну та лижного двоборства з командних і особистих дисциплін. Про це Суспільному повідомив головний суддя змагань Василь Нікіфорук.

За його словами, змагання відбувалися у Кременці на території комплексу лижних трамплінів обласної ДЮСШ із зимових видів спорту. Перше місце здобули спортсмени з Тернопільщини.

У змаганнях приймали участь спортсмени 2008-2010 років народження і молодші.

"У перший день відбулися командні змагання. Серед юнаків в стрибках на лижах з трампліну команда складалася з чотирьох спортсменів. Це двоє учасників 2008-2009 років народження та двоє – 2010 року народження і молодші. Чемпіонами та “бронзовими” призерами стали команди Тернопільської області, до яких увійшли учні нашої школи", – каже Нікіфорук.

Фото: Василь Нікіфорук На Тернопільщині провели чемпіонат України зі стрибків на лижах з трампліна

Спортсмени з Тернопільщини здобули 1 і 3 місця. Перше – виборола команда в складі Євдокімова Станіслава, Стрільчука Ігоря, Рудака Данила та Пилипчука Дениса. Третє місце – у команди в складі Струмінського Олександра, Гетьмана Арсена, Вілівчука Сергія та Павлішина Андрія.

У дівчат команда складалася трьох спортсменок. Найстаршій з них 13 років. Чемпіонами стали учасники команди Тернопільської області – Цибульська Олена, Герасим'юк Дарина та учениця ТО ШВСМ Козлова Каріна.

На другий день змагань чемпіоном став Пилипчук Денис. Третє місце зайняв Рудак Данило. Ще один чемпіонський титул серед юнаків 2010 року народження здобув Стрільчук Ігор. "Срібним" призером став Струмінський Олександр. Серед дівчат 2010 року народження 2 місце зайняла Цибульська Олена, "бронзову" нагороду здобула Герасим'юк Дарина.

З лижного двоборства в командних змаганнях спортсмени з Тернопільщини також вибороли "золоту" і "бронзову" нагороди. Перше місце здобула команда в складі Струмінського Олександра, Стрільчука Ігоря, Рудака Данила, Пилипчука Дениса. 3 місце посіла команда у складі у Гетьмана Арсена, Євдокімова Станіслава, Павлішина Андрія, Вілівчука Сергія.

Серед дівчат чемпіонами стали Цибульська Олена та Козлова Каріна.

Читати також