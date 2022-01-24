У Харкові облили фарбою рекламні щити з Мураєвим

Невідомі облили фарбою три білборди з рекламою програми за участю екснардепа — власника телеканалу "НАШ" Євгенія Мураєва.

Фотографії пошкоджених рекламних щитів у власному Telegram-каналі опублікувала харківська громадська організація "Фрайкор" з підписом про те, що це зробили "невідомі патріоти". Борди з фото розташовані у Харкові, підтвердив Суспільному заступник керівника організації Богдан Войцеховський.

"На фоні останніх заяв британської розвідки про те, що Мураєв є потенційним кандидатом, щоб він очолить адміністрацію у випадку окупації України росіянами, патріоти України в Харкові показують справжнє ставлення до Мураєва в Україні. Патріоти Харкова не хочуть бачити його обличчя з білбордів", — коментує Войцеховський.

Чи звертався хтось до поліції з приводу пошкодження білбордів, у поліції Суспільному поки не прокоментували.

Доповнюється

Що відомо