У Харкові облили фарбою рекламні щити з Мураєвим

Невідомі облили фарбою три білборди з рекламою програми за участю екснардепа — власника телеканалу "НАШ" Євгенія Мураєва.
Фотографії пошкоджених рекламних щитів у власному Telegram-каналі опублікувала харківська громадська організація "Фрайкор" з підписом про те, що це зробили "невідомі патріоти". Борди з фото розташовані у Харкові, підтвердив Суспільному заступник керівника організації Богдан Войцеховський.
"На фоні останніх заяв британської розвідки про те, що Мураєв є потенційним кандидатом, щоб він очолить адміністрацію у випадку окупації України росіянами, патріоти України в Харкові показують справжнє ставлення до Мураєва в Україні. Патріоти Харкова не хочуть бачити його обличчя з білбордів", — коментує Войцеховський.
Чи звертався хтось до поліції з приводу пошкодження білбордів, у поліції Суспільному поки не прокоментували.
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Що відомо
- Міністерство закордонних справ Великої Британії заявило, що Росія прагне встановити в Україні проросійського лідера, а потенційним кандидатом є колишній депутат Євгеній Мураєв. Москва назвала це "нісенітницею" та "провокацією".
- В Офісі президента України вважають, що інформація, яку оприлюднило Міністерство закордонних справ Великої Британії, свідчить про те, що західні партнери України "почали жорстко називати речі своїми іменами й виводити на чисту воду тих чи інших "друзів РФ".
- Євгеній Мураєв — ексдепутат облради, ексголова Зміївської райдержадміністрації та екснардеп, власник телеканалу "НАШ", колишній голова політради партії "За життя" , лідер партії "НАШІ", орієнтованих на зближення України з Росією. У своїй промові на телеканалі "НАШ" "Формула країна", білборди якої розташовані у Харкові, заявляє про "крихкість ЄС та марність НАТО" і таке інше.