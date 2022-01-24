У Польщі затримали туристку з Нідерландів, яка зробила нацистське вітання на місці колишнього табору смерті Аушвіц-Біркенау. Про це з посиланням на місцеву поліцію повідомляє ВВС.

29-річна жінка зробила цей жест перед воротами табору із написом Arbeit Macht Frei (Робота робить вільним).

Пізніше жінку звинуватили у причетності до нацистської пропаганди. Прокуратура виписала їх штраф, який вона погодилася сплатити.

За словами туристки, це був злий жарт, повідомляє польське інформаційне агентство PAP. Вона позувала для фото, яке зробив її чоловік.

За даними ВВС, це вже не вперше іноземців затримують за нацистську пропаганду в Польщі. Відповідне звинувачення загрожує до двох років позбавлення волі.

Зокрема, у 2013 році двоє турецьких студентів були засуджені до шести місяців ув’язнення, а також умовно на три роки та оштрафовані за аналогічний нацистський салют в Освенцимі, пише ВВС.

Нацистська Німеччина побудувала табір смерті в південному польському місті Освенцім після окупації Польщі на початку Другої світової війни в 1939 році. Трохи більше ніж за чотири з половиною роки нацисти систематично вбили щонайменше 1,1 мільйона людей в Освенцимі. Майже мільйон були євреями, нагадує ВВС. Переважна більшість була вбита в комплексі газових камер табору Освенцим II-Біркенау.

Радянські війська звільнили табір на початку 1945 року.

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