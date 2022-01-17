Колишній агент Федерального бюро розслідувань Вінс Панкок зі своєю командою встановив, хто міг видати нацистам місце, де ховалася родина Анни Франк в Амстердамі — авторки відомого щоденника про життя євреїв в часи німецької окупації.

Команда, що складається з істориків та інших експертів, протягом шести років розслідувала справу з використанням комп’ютерних алгоритмів для пошуку зв’язків між багатьма різними людьми, передає ВВС.

У результаті роботи вони вийшли ім'я єврейського бізнесмена Арнольда ван ден Берга, який також проживав в Амстердамі та був членом Єврейської ради — органу, який нацисти утворили, щоби просувати свою політику щодо євреїв. Як відзначають історики, члени ради в обмін на виконання наказів нацистів могли уникнути концтаборів.

Наприкінці вересня 1943 року Єврейську раду розпустили, а її членів відправили до таборів, однак ван ден Берга серед них не виявилося, як й інших членів його родини. Тому, група розслідувачів припустила, що чоловік залишився на волі в обмін на співпрацю з нацистами.

"Коли ван ден Берг втратив усі свої засоби захисту, які убезпечували його від таборів, він повинен був надати щось цінне нацистам, щоб ті дозволити йому та його дружині залишатися в безпеці", — сказав Вінс Панкок.

Також історики дізналися, що Отто Франк міг знати ім'я людини, яка його зрадила, однак не повідомляв про це. У файлах попереднього слідчого у справі вони знайшли копію анонімної записки, надісланої Отто Франку, в якій йшлося про те, що родину "здав" Арнольд ван ден Берг. У тій же записці було зазначено, що ван ден Берг передав нацистам цілий список адрес, за якими переховувалися євреї.

Що відомо

Аукціонний будинок Tzolman в Єрусалимі виставив на продаж набір для татуювань, яким нацисти набивали номери на тілі ув'язнених у лагері смерті Аушвіцу (Освенцим). Цю ідею уже розкритикував голова ізраїльського меморіалу Голокосту.

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