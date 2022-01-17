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Хто зрадив Анну Франк. Через 77 років після смерті дівчинки ексагент ФБР знайшов підозрюваного
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Хто зрадив Анну Франк. Через 77 років після смерті дівчинки ексагент ФБР знайшов підозрюваного

Олександра Комісарова
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Хто зрадив Анну Франк. Через 77 років після смерті дівчинки ексагент ФБР знайшов підозрюваного АР

Колишній агент Федерального бюро розслідувань Вінс Панкок зі своєю командою встановив, хто міг видати нацистам місце, де ховалася родина Анни Франк в Амстердамі — авторки відомого щоденника про життя євреїв в часи німецької окупації.

Команда, що складається з істориків та інших експертів, протягом шести років розслідувала справу з використанням комп’ютерних алгоритмів для пошуку зв’язків між багатьма різними людьми, передає ВВС.

У результаті роботи вони вийшли ім'я єврейського бізнесмена Арнольда ван ден Берга, який також проживав в Амстердамі та був членом Єврейської ради — органу, який нацисти утворили, щоби просувати свою політику щодо євреїв. Як відзначають історики, члени ради в обмін на виконання наказів нацистів могли уникнути концтаборів.

Наприкінці вересня 1943 року Єврейську раду розпустили, а її членів відправили до таборів, однак ван ден Берга серед них не виявилося, як й інших членів його родини. Тому, група розслідувачів припустила, що чоловік залишився на волі в обмін на співпрацю з нацистами.

"Коли ван ден Берг втратив усі свої засоби захисту, які убезпечували його від таборів, він повинен був надати щось цінне нацистам, щоб ті дозволити йому та його дружині залишатися в безпеці", — сказав Вінс Панкок.

Також історики дізналися, що Отто Франк міг знати ім'я людини, яка його зрадила, однак не повідомляв про це. У файлах попереднього слідчого у справі вони знайшли копію анонімної записки, надісланої Отто Франку, в якій йшлося про те, що родину "здав" Арнольд ван ден Берг. У тій же записці було зазначено, що ван ден Берг передав нацистам цілий список адрес, за якими переховувалися євреї.

Що відомо

  • Аукціонний будинок Tzolman в Єрусалимі виставив на продаж набір для татуювань, яким нацисти набивали номери на тілі ув'язнених у лагері смерті Аушвіцу (Освенцим). Цю ідею уже розкритикував голова ізраїльського меморіалу Голокосту.

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