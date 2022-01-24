На Рівненщині суд присудив чоловікові понад рік тюремного ув’язнення за домашнє насильство. Про це повідомили у прокуратурі. Суспільному там уточнили, що за останній рік таке покарання — найсуворіше.

Що це за історія

Фігурантом справи, за інформацією прокуратури, був 62-річний житель міста Радивилів. Правоохоронці неодноразово фіксували випадки, коли у стані сп’яніння він ображав, залякував та погрожував розправою своїй 60-річній ексдружині, яка має другу групу інвалідності.

“Раніше чоловіка неодноразово притягали до адмінвідповідальності за домашнє насильство. Але штрафи та арешт не вплинули на кривдника, він не змінив своєї поведінку”, — пояснює речниця прокуратури Оксана Жужельська.

Про вирок

На момент вчинення останнього порушення чоловік уже перебував на іспитовому терміні, який суд присудив йому за знущання з колишньої дружини.

Прокурори Дубенської окружної прокуратури домоглась у суді реального терміну ув’язнення для обвинуваченого, каже Оксана Жужельська. Суспільному вона уточнила, що зі 48 справ щодо домашнього насильства, які суди розглянули за останній рік, це покарання є найсуворішим. У інших випадках вироки були або у вигляді виправних робіт, або арештами на кілька місяців, або ж суд обмежувався умовним покаранням.

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Що відомо

21 березня на регіональних каналах Суспільного вийшла прем’єра документального розслідування власного виробництва " Зупини мене, якщо зможеш". Автори показали, до яких наслідків може призвести домашнє насилля і байдужість оточення та правоохоронної системи.

Зупини мене, якщо зможеш". Автори показали, до яких наслідків може призвести домашнє насилля і байдужість оточення та правоохоронної системи. Понад мільйон гривень на облаштування кризових кімнат для жертв домашнього насильства отримали п'ять тергромад Рівненської області. Про це 25 листопада повідомила заступниця голови ОДА Людмила Шатковська на відкритті виставки, присвяченій проблемі сімейного насильства.

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