Тисячу гривень на придбання ліків можуть відсьогодні витрачати українські пенсіонери. Послуга доступна в межах програми "єПідтримка". Головна епідеміологиня області Вікторія Тимчик розповіла Суспільному: усього на Закарпатті є понад 56 тисяч людей, віком 60+, які отримали дві дози вакцини від коронавірусу і можуть витратити державні гроші на ліки.

"Наразі у нас тільки 25% цих вікових категорій повністю отримали дві дози і є вакцинованими. Разом з тим 51 особа отримала додаткову дозу, а також 1146 осіб наразі отримали бустер", — розповіла Вікторія Тимчик.

Тисячу гривень люди, віком від 60 років, витрачатимуть тільки на ліки. Медичне приладдя чи косметику купити за ці гроші не зможуть, — каже завідувачка ужгородської аптеки Вікторія Ковальова. За її словами, до них уже звертались охочі реалізувати свою тисячу за вакцинацію.

"Стараємося пояснити, яким чином вони мають її отримати. Люди поки що прийшли і думали, що цю тисячу ми маємо мати віртуально в аптеці. Вони можуть придбати тільки ліки, лікарські засоби, медикаменти. Не входить у той перелік бади, не входить косметика, якщо вітаміни належать до групи лікарські засоби, але якщо це вітаміни як біологічно активні добавки, тоді ні. А медикаменти вони мають право придбати в повному обсязі на тисячу гривень, можуть брати одним чеком, можуть брати декількома чеками, використовуючи наші аптечні знижки".

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