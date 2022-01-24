У Чернігові водій збив насмерть велосипедиста та поїхав

Вранці 24 січня у Чернігові на вулиці Елеваторній автівка збила насмерть велосипедиста. Водій з місця зник. До поліції повідомлення надійшло близько 7:00. Про це Суспільному сказала речниця поліції області Наталія Слабеняк.

За її словами, попередньо відомо, що автомобіль (ймовірно зеленого кольору) рухався зі сторони Чернігова в напрямку села Редьківка.

«Поліція звертається до всіх, кому що-небудь відомо про обставини цієї події, телефонувати за номерами: 073-20-01-231 або 102», – сказала Наталія Слабеняк.

ФОТО: Національна поліція у Чернігівській області Місце ДТП

Читайте також:

У ДТП біля Новоселівки загинув пішохід