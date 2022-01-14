У ДТП біля Новоселівки загинув пішохід

Ввечері 13 січня на 9 кілометрі автодороги Чернігів-Мена-Сосниця-Грем'яч неподалік Новоселівки сталася автопригода: автомобіль "Таврія" збив пішохода, який переходив дорогу в невстановленому місці. Пішохід загинув одразу, за кермом легковика перебував співробітник ДСНС.

Цю інформацію Суспільному підтвердила прессекретар територіального управління ДБР у Києві Наталія Мелень.

З її слів, водій влаштувався працювати до надзвичайників два дні тому.

"Водій звичайний рядовий співробітник, працює тільки два дні в ДСНС, був тверезий, не порушував правила руху, їхав в лівій смузі...Пішохід переходив дорогу в невстановленому місці. Наразі слідство з'ясовує всі обставини пригоди", — розповіла Наталія Мелень.

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