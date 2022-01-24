У Чернівцях на Соборній площі розтрощили атракціони. Поруч з аукціонами розбиті дві автівки.
Про це повідомляє кореспондент Суспільного з місця.
На Соборній площі пошкоджена карусель та кіоск з квитками на атракціони. Вони розташовані на пішохідній зоні.
Суспільне Буковина
Розтрощенні каруселі розбирають.
Суспільне Буковина
Інформація доповнюється....
Читайте також
- Переможцем конкурсу на проведення та облаштування Різдвяного ярмарку обрали громадську організацію "Файне.ЮА".
- Рішення про перенесення початку Різдвяного ярмарку прийняли на засіданні виконкому.
- Переможець конкурсу звернувся до міськради з проханням збільшити термін роботи Різдвяного ярмарку. Цьогоріч святкування розпочнеться з 10 грудня й триватиме до 23 січня.