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У Чернівцях розтрощили атракціони різдвяного містечка
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У Чернівцях розтрощили атракціони різдвяного містечка

Олена Дуняк
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У Чернівцях розтрощили атракціони різдвяного містечка Суспільне Буковина

У Чернівцях на Соборній площі розтрощили атракціони. Поруч з аукціонами розбиті дві автівки.

Про це повідомляє кореспондент Суспільного з місця.

На Соборній площі пошкоджена карусель та кіоск з квитками на атракціони. Вони розташовані на пішохідній зоні.

У Чернівцях водій розтрощив атракціони на Соборній площіСуспільне Буковина

Розтрощенні каруселі розбирають.

У Чернівцях водій розтрощив атракціони на Соборній площіСуспільне Буковина

Інформація доповнюється....

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