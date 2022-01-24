У Чернівцях на Соборній площі розтрощили атракціони. Поруч з аукціонами розбиті дві автівки.

Про це повідомляє кореспондент Суспільного з місця.

На Соборній площі пошкоджена карусель та кіоск з квитками на атракціони. Вони розташовані на пішохідній зоні.

Суспільне Буковина

Розтрощенні каруселі розбирають.

Суспільне Буковина

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