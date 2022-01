В ОАЕ над Абу-Дабі перехопили дві балістичні ракети повстанців-хуситів

В Об’єднаних Арабських Еміратах в небі над Абу-Дабі вранці в понеділок, 24 січня, перехопили дві балістичні ракети з боку повстанців-хуситів в Ємені. Про це повідомляє The Associated Press з посиланням на владу країни.

Це друга атака впродовж останніх семи днів, спрямована на столицю Еміратів.

Користувачі соціальних мереж оприлюднили відео, як небо над Абу-Дабі засвітилося перед світанком у понеділок, а ракети-перехоплювачі полетіли у хмари, передає агенція. Пізніше містом прогриміли два вибухи. Державне інформаційне агентство WAM повідомило, що залишки ракет впали над Абу-Дабі, не завдавши шкоди.

“Емірати готові боротися з будь-якими загрозами і вживають усіх необхідних заходів для захисту держави від усіх атак”, — цитує WAM міністерство оборони ОАЕ.

За даними The Associated Press, ракетний вогонь порушив рух до міжнародного аеропорту Абу-Дабі приблизно на годину після нападу.

Речник військових хуситів Єхія Сарей заявив про напад у телевізійній заяві, сказавши, що повстанці обстріляли ОАЕ як балістичними ракетами, так і безпілотниками. Він попередив, що ОАЕ залишаться ціллю, “доки триватимуть напади на єменський народ”.

“Ми попереджаємо іноземні компанії та інвесторів, щоб залишили Емірати! Вони стали небезпечною країною!” — заявив Сарей.

Атака сталася через тиждень після того, як єменські повстанці-хусити заявили про напад на столицю Еміратів, спрямований на аеропорт і паливну базу Abu Dhabi National Oil Co. в районі Мусафа. У результаті нападу на паливний склад загинули троє людей і ще шестеро отримали поранення, повідомляє The Associated Press.

Конфлікт у Ємені між хуситами, урядом та коаліцією

Хусити, які декларують захист інтересів зейдитської мусульманської меншості у Ємені на початку 2014 року захопили контроль над північчю провінції Саада, та почали просуватися на південь. Сухопутні війська коаліції допомогли витіснити хуситів та їхніх союзників із більшої частини півдня після висадки в портовому місті Аден у серпні 2015 року. У 2018 сторони домовилися про припинення вогню. Однак, у 2021 році хусити почали наступ на Маріб — останнє місто на півночі, яке було під контролем офіційного уряду, а також столицю багатої на нафту провінції.

Хусити також посилили свої атаки балістичними ракетами та безпілотниками на Саудівську Аравію, часто вражаючи цивільну інфраструктуру. Офіційні особи Саудівської Аравії та США звинуватили Іран у контрабанді для різноманітної зброї до контрольованої повстанцями частини Ємену, що порушує ембарго ООН на постачання зброї. Іран звинувачення відкидає.

Ємен – одна з найбідніших країн світу. Через тривалі збройні конфлікти в країні більшість населення залежить від гуманітарної допомоги, практично не функціонує система охорони здоров'я. ООН розцінює ситуацію в державі як найбільшу нинішню гуманітарну катастрофу світу.

У грудні 2020 року ООН повідомила, що в результаті конфлікту загинуло приблизно 233 000 осіб, у тому числі 131 000 через непрямі причини, такі як відсутність їжі, медичних послуг та інфраструктури.

Що відомо

Влада Об'єднаних Арабських Еміратів заборонила запускати в небо безпілотники після атаки єменських повстанців-хуситів.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.