23 січня, помер французький модельєр та засновник будинку моди Mugler Тьєррі Мюглер, йому було 73 роки. Про це повідомляється на його офіційному акаунті в Instagram.

"З сумом на серці ми повідомляємо про смерть пана Манфреда Тьєррі Мюглера в неділю, 23 січня 2022 року. Нехай його душа спочиває з миром", — ідеться у повідомленні.

Ще минулого тижня Мюглер збирався оголосити про нові проєкти у світі моди, тому його смерть стала несподіванкою для оточення, розповів його агент Жан-Батист Ружо французькому виданню.

Серед відомих зірок, які замовляли у будинку моди Mugler вбрання були Леді Гага, Девід Боуї, Джордж Майкл, Сінді Кроуфорд, Шерон Стоун, Карді Бі, Кети Перрі, Ріанна, Белла Хадід та інші.

Хто такий Тьєррі Мюглер

Народився в Страсбурзі в грудні 1948 року, підлітком вступив до балетної трупи опери дю Рейн, а потім — до школи декоративного мистецтва. З юних років створював власний одяг, адаптуючи речі, куплені на "блошиних" ринках, переїхав до Парижа у 20 років, спочатку для роботи в іншій балетній трупі, але віддав перевагу роботі дизайнера одягу.

Незабаром Мюглер став позаштатним стилістом і працював в різних будинках моди в Парижі, Лондоні та Мілані. У 1973 році він створив свій власний лейбл "Café de Paris", а рік по тому заснував "Тьєррі Мюглер". Його дизайн підкреслював жіночі форми: плечі, підкреслені підкладкою, глибокі вирізи, вузька талія і округлі стегна.

"Танці багато чому навчили мене в організації одягу, важлиеталей, поставі голови, грі і ритму ніг", — казав Мюглер.

Звичайні покази одягу Мюглер завжди перетворював на шоу. До 10-річчя свого лейбла в 1984 році він організував перший публічний показ мод в Європі, на якому були присутні 6000 чоловік, показ було проведено, як рок-концерт. У 1992 році випустив перший парфум його компанії Thierry Mugler Angel у співпраці з Clarins, яка придбала частку в компанії до того, як взяла її під контроль в 1997 році.

Мюглер отримав серьйозну травму, займаючись в тренажерному залі. Після цього був змушений зробити декілька пластичних операцій, відновив своє тіло за допомогою інтенсивного бодібілдингу, займаючись медитацією і йогою.

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