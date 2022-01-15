Помер італійський модельєр Ніно Черутті

У лікарні італійського міста Верчеллі на 92-му році життя помер модельєр, засновник бренду Cerruti 1881 та дизайнер команди Ferrari Formula 1 Ніно Черруті.

Про це повідомила газета La Repubblica.

Як зазначається, до лікарні Черутті потрапив кілька днів тому для операції на стегні. Але причину його смерті не називають.

Модельєр народився 25 вересня 1930 року в сім'ї текстильних майстрів. У 20 років після смерті батька він успадкував сімейний бізнес. У 1957 році він привернув до себе увагу всього світу презентацією першої лінії одягу Hitman у Мілані. У 1967 році він відкрив перший бутик Cerruti 1881 на площі Мадлен у Парижі. Одяг Черутті користувався широкою популярністю серед знаменитостей по всього світу. Його дизайнерські витвори можна було побачити на зірках на церемоніях вручення премії "Оскар" чи на Каннському кінофестивалі.

У середині 1960-х відомий італієць співпрацював з багатьма новачками у світі моди, зокрема з Джорджіо Армані, якого він найняв як дизайнера для своєї компанії Lanificio Fratelli Cerruti. Наприкінці 1970-х Черутті також запустив перший чоловічий аромат Nino Cerruti, а у 1980-х роках — лінію спортивного одягу для тенісу та лижного спорту.

Популярність бренду Черутті ще більше зросла у 1994 році, коли його призначили офіційним дизайнером команди Ferrari Формули-1. У 2001 році модельєр вирішив продати свій бренд Cerruti 1881 та повністю зосередитися на управлінні текстильною компанією Lanificio Fratelli Cerruti.

Що відомо

28 листопада 2021 року у віці 41 року помер модельєр і креативний директор чоловічої лінії одягу Louis Vuitton та засновник бренду вуличного одягу Off-White Вірджил Абло.

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу