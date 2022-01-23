На Херсонщині за минулу добу діагностували 211 випадків захворювання на COVID-19

За минулу добу, 22 січня, в Херсонській області зафіксували 211 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Серед них 53 дитини та 2 медичних працівники.

Про це йдеться на сторінці Херсонської обласної державної адміністрації у Facebook.

Найбільше випадків коронавірусу виявили у жителів з Херсонського району - 189. Також захворіли 11 людей зі Скадоського, восьмеро з Бериславського, дві людини з Каховського та один житель з Генічеського районів.

Стан хворих задовільний, 182 особи перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 29 осіб.

Одужали 13 людей. Померли троє.

Наразі в області 81 364 лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірус.

Що відомо:

У Херсонській області за минулу добу, 21 січня, виявили 333 нових лабораторно підтверджених випадки захворювання на COVID-19. Серед захворілих - 63 дитини та 13 медичних працівників.

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