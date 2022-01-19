У Нідерландах театри та музеї відкрилися в якості спортзалів та перукарень на знак протесту проти коронавірусних обмежень, запроваджених урядом.

Таким чином заклади висловили свій протест проти продовження загальнонаціонального карантину в секторі мистецтв тоді, як обмеження на деякі види бізнесу було послаблено, передає The New York Times.

Getty Images Кабаре Yentl en de Boer на сцені в de Kleine Komedie проводить виставу на 50 осіб, тоді як сцену перетворили на перукарню

Локдаун у Нідерландах було запроваджено у грудні, однак вже в середині січня частину обмежень зняли. Зокрема, було відновлено роботу магазинів, які не продають товари першої необхідності, тренажерних залів, перукарень, манікюрних салонів та борделів. Натомість як заявив, прем’єр-міністр Марк Рютте кінотеатри, музеї, театри та концертні майданчики залишаться закритими.

Getty Images Перукарня у невеликому театрі De Roode Bioscoop в Амстердамі

У відповідь десятки мистецьких організацій приєдналися до протесту, який вони назвали "Театральний перукар", в рамках якого 19 січня театри відкрилися як перукарні, а деякі музеї відкрилися як спортзали. Музей Ван Гога в Амстердамі пропонував підстригання бороди, зачіски та манікюр з варіантом "нейл-арт за мотивами Ван Гога".

Getty Images Манікюрний салон у музеї Ван Гога в Амстердамі

Getty Images Масажний салон у театрі De Roode Bioscoop

Що відомо

Згідно з даними уряду Нідерландів, у країні зафіксували майже 243 тисячі нових випадків зараження коронавірусом протягом останнього тижня.

Читайте також

"Онуки наших онуків інфікуватимуться SARS-CoV-2". Що буде з коронавірусом після пандемії

Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу