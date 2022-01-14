Король Нідерландів Віллем-Александер оголосив, що члени королівської сім'ї більше не користуватимуться церемоніальною золотою каретою через зображення, які прославляють колоніальний період в історії країни.

Про це повідомляє BBC.

Як зазначає видання, раніше активісти, які борються із расизмом, звернули увагу на те, що одна з частин карети прикрашена зображенням, яке прославляє колоніальне минуле країни. Воно має назву "Данина з колоній" і зображує темношкірих та азійських людей, один з яких стоїть на колінах, пропонуючи товари, зокрема какао та цукрову тростину, молодій білій жінці, яка символізує Нідерланди.

При цьому поруч із жінкою сидить чоловік, що простягає маленькому хлопчику книгу. Як сказав у 1896 році автор роботи, художник Ніколас ван дер Ваай, ця книга символізує "дар цивілізації", поданий Нідерландами своїм колоніям.

В офіційній відеозаяві, король Віллем-Александер визнав, що карета образлива для великої кількості людей, і закликав країну разом протистояти спадщині своєї колоніальної історії.

"Немає сенсу засуджувати те, що сталося, через призму нашого часу. Проста заборона історичних об'єктів та символів, безумовно, теж не є рішенням", – підкреслив монарх.

Натомість король закликав громадян країни об’єднати зусилля у боротьбі з расизмом.

"Поки в Нідерландах живуть люди, які щодня відчувають біль дискримінації, минуле, як і раніше, кидатиме тінь на наш час", – додав він.

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