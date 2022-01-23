Пожежа в сумській дев'ятиповерхівці на Ковпака: загинув чоловік

У Сумах 23 січня сталася пожежа у дев’ятиповерхівці на вулиці Ковпака. Про це повідомляють у пресслужбі головного управління ДСНС України в Сумській області.

У приміщенні, де горіли речі домашнього вжитку, рятувальники виявили тіло чоловіка. Загиблим виявився 62-річний мешканець будинку. Пожежа виникла в приміщенні, яке він використовував як комору. Причину загоряння встановлюють.

Головне управління ДСНС України в Сумській області

На місці пожежі працювала слідчо-оперативна група.

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У Роменському районі на місці пожежі виявили тіло 86-річної жінки. За попередніми висновками, ймовірною причиню пожежі стало коротке замикання, яке спричинила електрогрілка. Нею користувалася прикута до ліжка жінка.

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