У Конотопі на Сумщині горіли дві вантажівки, повідомляє пресслужба головного управління ДСНС України в Сумській області.

Сталося це 22 січня близько 18:30 на вул. Вирівській. Вогонь охопив салони та моторні відсіки сідлових тягачів Volvo "FH" та Renault "Premium 400".

Головне управління ДСНС України в Сумській області

Також була загроза перекидання полум’я на ще дві вантажівки, які стояли по обидва боки осередку пожежі.

На гасіння пішло 22 хвилини. Причину та обставини пожежі з’ясовують правоохоронці.

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