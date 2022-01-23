Дві війни за незалежність України. У Дніпрі презентували фільм "Шлях поколінь"

У Дніпрі відбулася прем’єра стрічки «Шлях поколінь». У конференц-залі облдержадміністрації її презентував продюсер і співсценарист, учасник бойових дій на Донбасі Михайло Ухман.

Суспільне Дніпро На презентації фільму "Шлях поколінь" у Дніпрі

За його словами, за жанром фільм художньо-документальний: він розповідає про боротьбу українського народу за незалежність в роки Другої світової війни та зараз.

Фото: Суспільне Карпати Кадр зі стрічки "Шлях поколінь"

Герої стрічки у більшості своїй – реальні люди: зокрема, це колишня зв’язкова УПА Ганна Абрамчук і боєць УПА Степан Петраш. Обом зараз – за 90 років.

Фото: Суспільне Карпати Степан Петраш, боєць УПА, учасник фільму "Шлях поколінь"

Також фільм показує сучасних українських військових, які воюють на Донбасі. Їх зіграли справжні бійці. Вони також виступали консультантами стрічки, розповів продюсер.

«Олег Ляденко – один з тих, завдяки кому відбувся цей фільм, один з тих, хто брав участь у зйомках. Був командиром однієї з розвідрот, тепер він комбат батальйону територіальної оборони. Одним із головних консультантів фільму був Олександр Старина. Він побував в різних спецопераціях, таких, що на його фоні американський командос просто відпочиває… Це тільки початок. Ми будемо знімати, будемо знімати багато. На прикладі цих хлопців ми маємо виховувати майбутні покоління», – зазначив на презентації Михайло Ухман.

Суспільне Дніпро

Стрічку «Шлях поколінь» наразі презентуватимуть у містах України, зокрема нещодавно була презентація в Івано-Франківську. Восени 2022 року вона має вийти на екрани кінотеатрів.

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