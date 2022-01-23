Дві війни за незалежність України. У Дніпрі презентували фільм "Шлях поколінь"

У Дніпрі відбулася прем’єра стрічки «Шлях поколінь». У конференц-залі облдержадміністрації її презентував продюсер і співсценарист, учасник бойових дій на Донбасі Михайло Ухман.
За його словами, за жанром фільм художньо-документальний: він розповідає про боротьбу українського народу за незалежність в роки Другої світової війни та зараз.
Герої стрічки у більшості своїй – реальні люди: зокрема, це колишня зв’язкова УПА Ганна Абрамчук і боєць УПА Степан Петраш. Обом зараз – за 90 років.
Також фільм показує сучасних українських військових, які воюють на Донбасі. Їх зіграли справжні бійці. Вони також виступали консультантами стрічки, розповів продюсер.
«Олег Ляденко – один з тих, завдяки кому відбувся цей фільм, один з тих, хто брав участь у зйомках. Був командиром однієї з розвідрот, тепер він комбат батальйону територіальної оборони. Одним із головних консультантів фільму був Олександр Старина. Він побував в різних спецопераціях, таких, що на його фоні американський командос просто відпочиває… Це тільки початок. Ми будемо знімати, будемо знімати багато. На прикладі цих хлопців ми маємо виховувати майбутні покоління», – зазначив на презентації Михайло Ухман.
Стрічку «Шлях поколінь» наразі презентуватимуть у містах України, зокрема нещодавно була презентація в Івано-Франківську. Восени 2022 року вона має вийти на екрани кінотеатрів.
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