В Івано-Франківську відбувся допрем’єрний показ стрічки "Шлях поколінь"

У кінотеатрі Івано-Франківська відбувся допрем’єрний показ фільму "Шлях поколінь". В основі сюжету — події середини XX століття, що відбувалися за часів Української повстанської армії. Головний герой — сучасний хлопець. Його не цікавить російсько-українська війна, яка зараз триває, розповідає з місця події кореспондентка Суспільного.

В основу стрічки лягла історія ветерана ОУН-УПА Степана Петраша. Чоловік пригадує, що з 15 років його почали готувати до вступу в Українську повстанську армію, а у 17 він став членом Організації українських націоналістів.

Фото: Суспільне Карпати Ветеран ОУН-УПА Степан Петраш

"Два роки тому знімальна група була у мене вдома. Вони мене мучили два дні, брали інтерв’ю. Бачу, що вони пропагують добре діло, роблять фільм про УПА, а я — колишній повстанець. Цікавило їх все: як воювали, чому я пішов у повстанці", — розповідає Степан Петраш.

Першочергово творча група планувала створити короткометражний фільм на 25 хвилин. Однак завдяки фінансовій підтримці волонтерів, діаспори та добровольців вдалося зняти повнометражну стрічку на півтори години. Бюджет фільму — 4,5 млн грн.

Назар Борушок у стрічці виконував дві ролі – командира УПА і сучасного добровольця. З його слів, частину фільму знімали на фронті, також записували розмови з ветеранами Української повстанської армії.

"У нас є дуже багато інтерв’ю повстанців. У майбутньому ми будемо робити багато історій про УПА, тому що це — наша історія, ми маємо її знати", — каже актор Назар Борушок.

Фото: Суспільне Карпати У кінотеатрі Івано-Франківська презентували допрем’єрний показ стрічки "Шлях поколінь"

Костянтин Афанасьєв зіграв у стрічці головну роль. Інформацію про Степана Петраша шукав в Інтернеті, адже не був особисто знайомий із колишнім повстанцем. Скласти портрет актору допомогли документальні фільми та інтерв’ю.

"Ми з режисером вирішили створити такого живого героя, який і боїться війни, але водночас впевнений, що не можна відступати. Він розуміє, чим може пожертвувати. Він йде у бій через страх, змушуючи себе, стискає волю в кулак і воює", — розповідає Костянтин Афанасьєв.

Перші сцени фільму знімали на Волині в урочищі Вовчак. Саме там було одне із перших повстанських розташувань УПА.

"На мені — форма повстанця, створена за фотографіями. Насправді однострою в УПА не було. Носили те, що здобули в бою. От — пілотка німецька, мундир на мені італійський, галіфе – радянське", — розповідає актор Олексій Паламаренко.

Над фільмом знімальна група працювала рік. Перш ніж кінострічка вийде у широкий прокат, творці організують кілька допрем’єрних показів в Україні, Канаді та Фінляндії.

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