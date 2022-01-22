Острівна країна в Тихому океані вперше вводить локдаун через COVID-19

Кірибаті — тихоокеанська острівна держава — з 22 січня запроваджує перший з часів пандемії COVID-19 локдаун. Після першого за останні кілька місяців авіарейсу до Кірибаті там виявили інфікованих коронавірусом.

Про це повідомляє новозеландське видання RNZ.

COVID-19 виявили в 36 із 54 приїжджих із острова Фіджі. Їх відправили на самоізоляцію, але пізніше з’ясувалося, що ще щонайменше чотири людини інфіковані коронавірусом і не перебувають на карантині. Тому влада Кірибаті й ухвалила рішення про локдаун.

Відповідно до нього, підприємства й установи, які надають важливі соціальні послуги (як-от крамниці з їжею), працюватимуть лише з 6:00 до 14:00. Усі урядові установи будуть закриті, а їхні працівники працюватимуть дистаційно.

Водночас лікарні, поліція, банківські установи, служба управління портами, нафтовидобувна компанія й автозаправки, а також державне телебачення під дію локдауну не підпадатимуть. Водночас припиняє роботу громадський транспорт, усі бари, ресторани й нічні клуби.

Громадянами Кірибаті заборонено виходити з дому окрім випадків, коли вони працюють у важливих сферах або потребують невідкладних послуг чи допомоги. Для купівлі товарів першої необхідності не дозволяється виходити за межі району.

"Єдиний спосіб, у який ми можемо подолати цей вірус, — це повна вакцинація. Закликаємо громадськість повністю щепитися для захисту себе й близьких", — заявив у зверненні 21 січня президент Кірибаті Танеті Маамау.

Кірибаті є однією з найбільш віддалених країн світу: вона розташована за близько 5000 кілометрів від найближчого континенту — Північної Америки. За даними порталу Our World in Data, з-поміж 120 тисяч населення Кірибаті повністю вакцинувалися проти коронавірусу майже 34%.

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