Батьки хлпчика, на якого кричала та кілька разів ударила вчителька у школі села Верхнє Водяне на Рахівщині, відмовилися писати заяву в поліцію та від будь-яких претензій до вчительки. Про це 23 січня Суспільному розповіла речниця Нацполіції Закарпаття Тетяна Щоголєва.

З її слів, правоохоронці Рахівського відділу поліції наразі проводять досудове розслідування випадку, коли вчителька кричала та ударила учня, якого викликала на уроці до дошки, по голові. Відео інциденту поширили у Facebook-групі 21 січня.

Тетяна Щоголєва розповіла: хлопчику повних 9 років, він учень 4 класу, вчителька ж — їхній класний керівник.

В коментарі правоохоронцям батьки сказали, що не хочуть писати жодних пояснень. "Я не завдячую тій матері, яка без мого дозволу взяла і розповсюдила відео", — сказала мама хлопчика.

Вчителька ж пояснила: батьки попросили її додатково позайматися з хлопчиком з математики. Однак після позакласних занять біля дошки дитина не змогла вирішити приклад. "Я думала, він зрозумів приклад, виявилося, що ні, я пояснила ще раз, і ще раз, і так три рази, звичайно, я почала говорити на повишених тонах", — пояснила жінка.

"До хлопчика були претензії в плані поведінки, але він звичайна активна дитина, — розповіла речниця. — Наразі поліція проводить розслідування справи, якщо збере достатньо доказів того, що вчителька винна, то її притягнуть до відповідальності".

Директорка департаменту освіти Закарпатської ОДА Мар’яна Марусинець прокоментувала Суспільному ситуацію. З її слів, вчителька написала пояснювальну записку та заяву на звільнення одразу ж після конфлікту, ще 21 січня.

"Однак, наразі її ніхто не звільняє, поки що іде розслідування справи і в понеділок (24 січня, — ред.) ми проведемо збори, на яких будуть присутні і батьківський комітет, і поліція, і дирекція школи, і батьки і будуть розглядати ситуацію. Тому що вчителька має хорошу характеристику, вона вже на пенсії, їй 62 роки і вона хотіла довести цей 4-й клас до завершення, але вийшло вже як вийшло".

Зі слів Мар’яни Марусинець, хопчик був переведений у цю школу з іншої і зараз випадок потребує повного вивчення всіх деталей, як об’єктивних, так і суб’єктивних.

"Можливо вчителька перехворіла на ковід і така емоційна неврівноваженість — наслідок перенесеної хвроби. У всякому випадку, так поводити себе з учнем вчитель не має", — сказала директорка департаменту.

Наразі досудове розслідування триває. До справи залучено ювенальних поліцейських.

Що відомо:

Поліція Рахівщини 22 січня зареєструвала факт булінгу вчителькою учня у школі в селі Верхнє Водяне.

У випадку визнання вчительки винною у булінгу (цькуванні) учасника освітнього процесу, їй загрожує накладення штрафу від 850 до 1700 гривень, або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.

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