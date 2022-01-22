На Закарпатті поліція почала розслідування щодо булінгу школяра на Рахівщині

Поліція Рахівщини 22 січня зареєструвала факт булінгу вчителькою учня у школі в селі Верхнє Водяне. Про це йдеться на сайті Нацполіції Закарпаття.

"Правоохоронці зареєстрували дану подію, група швидкого реагування виїхала на місце події для з’ясування всіх обставин справи", — йдеться в повідомленні.

Відео уроку зняв один з учнів та 21 січня Йосип Бережанський опублікував його в групі в мережі Facebook.

Згідно з повідомленням Нацполіції, за такі дії передбачена відповідальність за ст. 173-4 КУпАП, тобто булінг (цькування) учасника освітнього процесу.

У випадку визнання вчительки винною, їй загрожує накладення штрафу від 850 до 1700 гривень, або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.

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