Чернівецька міськрада не повертатиме профспілці Калинівського ринку мільйон гривень, за які закупили новорічні подарунки учням. Ці гроші є благодійною допомогою.
Про це Суспільному повідомила начальниця управління освіти Ірина Ткачук.
У грудні профспілка Калинівського ринку закупила пакунки з цукерками для школярів та вихованців садочків. Спочатку це мали зробити в управлінні освіти. 1 листопада там оголосили тендер на купівлю пакунків з цукерками за понад два мільйони гривень.
Втім згодом антимонопольний комітет скасував7 грудня антимонопольний комітет призупинив закупівлю. Один з двох учасників — фірма "Солодкий світ" — подала скаргу. Вона доводили, що переможець (Вектор-Трейд-Захід), який запропонував нижчу ціну, не надав потрібні документи. Антимонопольний комітет задовольнити цю скаргу — управлінню заборонили укладати догорів з "Вектор-Трейд-Захід". результати тендеру. Тоді ж управління уклало угоду з підприємцем, у якого купили частину подарунків. Це вартувало майже 450 тисяч гривень.
Решту пакунків з солодощами купила профспілка Калинівського ринку. Для цього з обороту комунального підприємства вилучили мільйон гривень, перерахували його профспілковій організації. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив депутат міськради та член комісії з питань освіти Олексій Каспрук.
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