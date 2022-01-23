Чернівецька міськрада не повертатиме профспілці Калинівського ринку мільйон гривень, за які закупили новорічні подарунки учням. Ці гроші є благодійною допомогою.

Про це Суспільному повідомила начальниця управління освіти Ірина Ткачук.

У грудні профспілка Калинівського ринку закупила пакунки з цукерками для школярів та вихованців садочків. Спочатку це мали зробити в управлінні освіти. 1 листопада там оголосили тендер на купівлю пакунків з цукерками за понад два мільйони гривень.

Втім згодом антимонопольний комітет скасував результати тендеру. Тоді ж управління уклало угоду з підприємцем, у якого купили частину подарунків. Це вартувало майже 450 тисяч гривень.

Решту пакунків з солодощами купила профспілка Калинівського ринку. Для цього з обороту комунального підприємства вилучили мільйон гривень, перерахували його профспілковій організації. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив депутат міськради та член комісії з питань освіти Олексій Каспрук.

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