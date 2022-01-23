У Китаї заарештували чиновників китайської провінції Хенань, які приховали загибель 139 людей під час повені у 2021 році.

Як повідомив центральний уряд країни, вісім чиновників були заарештовані, ще 89 притягнуті до дисциплінарної відповідальності, передає The Guardian.

Повінь тривала шість днів у липні 2021 року через значні зливи. Тоді принаймні 12 людей загинули у затопленому метро міста Чженчжоу.

Вищий урядовий орган Китаю, Державна рада, заявила, що після розслідування місцевих і провінційних чиновників і органів влади визнано "винними в недбалості та невиконанні службових обов’язків, особливо враховуючи жертви в метро та тунелі, яких не мало бути".

Після повені місцеві чиновники повідомили про 302 загиблих і 50 зниклих безвісти. Але в останній заяві Державна рада КНР звинуватила посадовців у тому, що вони "навмисно приховували звіти про 139 випадків". Чиновники повинні були робити щоденні звіти, але "приховували або затримували повідомлення про загиблих та зниклих безвісти під час катастрофи".

Таким чином офіційно встановлено, що внаслідок повені загинули 398 людей, 95% з яких — у Чженчжоу.

У Раді також відзначили, що попри те, що катастрофа сталася через екстремальні погодні умови, вона "розкрила багато проблем і недоліків".

Що відомо

Через кліматичну кризу зливи в Європі посилилися на 20%, а підвищення температури на планеті спричинить подальше збільшення частоти повеней.

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