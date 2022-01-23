На водосховищі біля Острога кільцювали лебедів. Завдяки десятьом кільцям на шиях науковці більше дізнаються про життя птахів, – повідомив орнітолог Василь Ільчук. Самому методу збору інформацію вже понад сто років, в області шийне кільцювання використовують вперше.

Орнітолог Василь Ільчук розповів Суспільному: загалом кольоровими шийними мітками позначили десять лебедів, яких упіймали на водосховищі Хмельницької АЕС, що поблизу Острога на Рівненщині.

"Методу кільцювання вже понад сто років, а вже цими пластиковими кільцями шийними то практично вперше зайнялися так серйозно. Минулоріч були пробні варіанти. Є кільця для лап, але у водоплавних лапи перебувають більше у воді й інформацію важко зчитати інформацію", – зазначив орнітолог.

Фото: Василя Ільчука Загалом яскраві мітки прикріпили десятьом птахам, частина з яких – молодняк

За його словами, шийні кільця зробили для області у Польщу, адже за кордоном такий метод використовують давно. На них нанесене спеціальне маркування з чотирьох символів.

"У кожного птаха є свій номер, завдяки йому через центр кільцювання відбувається обмін інформацією. При кільцюванні ми записуємо коли це робили, скільки років птахові, стать тощо. Передавачі ми не ставимо, бо вони дуже дорогі", – сказав Василь Ільчук.

І додав: певної схеми відбору птахів для кільцювання немає. Ловили ті особини, які ближче підходили до людей.

Фото: Василя Ільчука Лебедів для кільцювання обирали рандомно. Ловили тих, які ближче підпливали до людей

За інформацією Василя Ільчука, з допомогою шийних міток UT05-UT14 науковці зможуть дізнатися куди лебеді полетять після зимівлі, за скільки кілометрів будуть гніздуватися, в яких країнах тощо.

Загалом, уточнив орнітолог, наразі лебеді зимують на багатьох ставах Рівненщини. На Водосховище Хмельницької АЕС кочують на час морозів, а у відлигу повертаються на рідні водойми.

Що відомо

На водосховищі Хмельницької АЕС біля Острога на Рівненщині в мороз збираються понад 200 лебедів. Вони злітаються сюди особливість технічної водойми, температура води в якій взимку – 7° тепла.

До водосховища прилітають лебеді навіть з Болгарії. Така зимівля у цьому місці триває протягом 15 років.

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