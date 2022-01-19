Лебедине водосховище: як на межі Рівненщини й Хмельниччини птахи зимують

На водосховищі Хмельницької АЕС, що розташоване біля Острога на Рівненщині, у морозну пору збирається понад 200 лебедів. Про це розповів начальник гідротехнічного цеху ХАЕС Віктор Турицький. Птахи злітаються сюди через особливість технічної водойми, а лебедина зимівля приваблює сюди туристів.

Лебеді-шипуни злітаються до водосховища Хмельницької АЕС із першими морозами.

Фото: Суспільне Рівне

Водне плесо приваблює не лише своєю площею, яка має 20 квадратних кілометрів. А й тим, що взимку його поверхня не замерзає, розкриває секрет водойми Віктор Турицький.

Фото: Суспільне Рівне

Фото: Суспільне Рівне

Начальник гідротехнічного цеху ХАЕС пояснює, що цю воду використовують для охолодження реакторів і взимку її температура сягає 7° тепла.

"Коли замерзають усі навколишні водойми – птахи мігрують сюди на водосховище. Знаходять тут харчування і взагалі комфортно почуваються під час морозів. Зараз у водосховищі доволі високий рівень води. Хоча було таке, що в нас працював лише один блок, другий був на ремонті й температура води була невисока, частина водойми замерзла. І ми спеціально з їдальні брали їжу і возили птахам", – розповів він.

Фото: Суспільне Рівне

Фото: Суспільне Рівне

При цьому Віктор Турицький помітив, що на час відлиги лебедів на водосховищі меншає, бо вони розлітаються по сусідніх водоймах. А з приходом морозів – повертаються.

"Коли по лісах замерзають усі водойми, то їм нема куди дітися і мусять сюди прилітати. І тут собі зимують. Якщо довго морози стоять, то більше двохсот лебедів тут збирається. І так у нас триває вже багато років", – зазначив Віктор Турицький.

Фото: Суспільне Рівне

Він також додав, що зимівлею лебедів на водосховищі зацікавився орнітолог з Нетішина Віктор Ільчук.

"Він фотографував птахів, а потім з'ясувалося, що сюди залетів навіть лебідь з Болгарії й зимував у нас тут. Ми про цей випадок навіть надрукували в газеті. Багато дуже сюди щозими приїжджає подивитися на лебедів. Вони не бояться людей", – зазначив начальник гідротехнічного цеху ХАЕС.

Фото: Суспільне Рівне

Фото: Суспільне Рівне

Зі слів Віктора Турицького, на зимівлю до водосховища лебеді прилітають вже років 15.

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