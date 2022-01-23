Вінницький лікар отримав почесне звання "Заслуженого"

"Заслужений лікар України". Таке почесне звання отримав вінницький медик Василь Железняк. Відповідний указ президент підписав 22 січня 2022 року.

Василь Железняк – начальник комунальної установи "Інформаційно-аналітичний центр медичної статистики" Вінницької області. Заклад очолює з 1999 року.

Що відомо

Василь Железняк народився 2 січня 1958 року на Одещині в селі Старокозаче Білгород-Дністровського району. Навчався в Одеському медичному інституті ім. М.І. Пирогова за спеціальністю "лікувальна справа". З 1981 по 1982 рік проходив інтернатуру за спеціальністю "терапія" на базі МКЛ №3 м. Вінниці.

З 1982 року працював у Погребищенській ЦРЛ. З 1984 року переведений в організаційно-методичний відділ Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова. З 1988 року по 1999 рік був завідувачем головного лікаря з організаційно-методичної роботи у цьому медзакладі.

У 1999 році його призначили на посаду керівника Медико-статистичного інформаційно-аналітичного центру, нині ж це КУ "Інформаційно-аналітичний центр медичної статистики" Вінницької області.

З 2012 року має вищу атестаційну категорію за фахом "Організація та управління охороною здоров`я".

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