У рамках баскетбольної Суперліги Муніципальний баскетбольний клуб "Миколаїв" 16 січня на виїзді зіграв проти спортивного клубу "Запоріжжя". Цього разу корабели поступились з рахунком 73:72. Це вже 21 поразка миколаївців у цьому сезоні.

Стартові три хвилини зустрічі залишилися за господарями – 7:3. Протягом першої чверті баскетболісти "Запоріжжя", які грали у білій формі, продовжили нарощувати перевагу і завершили чверть із рахунком 24:16.

У другій половині гри "корабели" завдяки реалізації кидків з триочкової лінії скоротили своє відставання і на велику перерву господарі паркету пішли з перевагою у шість очок – 45:39.

Третя десятихвилинка була найменш результативною у цьому матчі, де команди на двох здобули 21 очко – 55:50 на користь "Запоріжжя".

У завершальній чверті гравці "Миколаєва" зуміли вийти вперед. Утім за чотири секунди до закінчення зустрічі два штрафних кидки реалізував баскетболіст "Запоріжжя" Олександр Сізов і встановив кінцевий рахунок у грі – 73:72 на користь господарів.

Найрезультативнішим гравцем матчу став баскетболіст "Запоріжжя" Олександр Сізов, який здобув 22 очки та зробив три результативні передачі.

Наступну гру "Миколаїв" зіграє на власному паркеті 20 січня проти "Харківських Соколів". Початок зустрічі о 19:00.

Читайте Суспільне Миколаїв у Telegram, Viber та Instagram.