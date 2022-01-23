У Білозерці, що на Херсонщині, відкрилась оновлена експозиція музею. Основою стали експонати районної скарбниці, але змінився спосіб подачі історичного матеріалу. Замість "Нічого не чіпайте!" - "Доторкніться до історії власноруч".

П’ять інтерактивних експозицій Білозерського музею дають можливість відвідувачу взаємодіяти з експонатами: торкатись, осягати на дотик, одягати, грати на них.

Білозерський музей розташований у центрі селища, за сімнадцять кілометрів від Херсона, на шляху до дев’яти туристичних об’єктів. Творча група, яка втілювала цей проєкт, вважає, що музей повинен стати однією з локацій турмаршруту.

"Доторкніться до історії власноруч" – оновлена експозиція музею на Херсонщині

Це дасть змогу музею самому заробляти кошти на утримання і приносити кошти у бюджет громади. Проєкт реалізовувався протягом минулого року за підтримки Українського культурного фонду та Державного агентства розвитку туризму.

Вітрини тут відчинені – кожен може взяти сопілку-пищик з очерету і заграти. Бляшані калоші для косіння очерету – артефакт і експонат січня.

За словами керівника проєкту Миколи Гоманюка, особливість експозиції є те, що до більшості експонатів можна дотикатися. Можна тримати в руках.

"Це заборонено в більшості музеїв світу. Але в Білозерському музеї ви можете історію брати в руки і з нею спілкуватися", - говорить Микола Гоманюк.

Культура на дотик – все про письменницю і вчену Ольгу Скороходову. Автори назвали її Джокондою цього музею. Уродженка Білозерки, сліпоглуха письменниця і вчена. Відвідувачі можуть "оглянути" експонати руками у боксах, навчитись писати шрифтом Брайля. Є у музеї і експонати "під склом" - археологічні знахідки поселення римської епохи, мапи і світлини 12 видатних білозерців: режисера Сергія Бондарчука, археолога Георгія Скадовського, на кошти якого була винайдена вакцина від сибірської виразки у Білозерці, родини Скадовських і її гостей. Ім'я музиканта Адольфа Бродського стало відкриттям і для краєзнавця Сергія Дяченка.

"Адольф Бродський виконав твір Чайковського. З тих пір був найкращим його другом, тому що він часто бував у Білозерці, створив тут свій квартет, в якому був і Г. Л. Скадовський. Сім'я Скадовських – величезна, у багатоьх напрямках: вчені, художники, музиканти. Багато хто поїхав до Європи там працювали. Бродський з дружиною Анною Скадовською жили у Великобританії, часто відвідували Едварда Гріга", - розказує автор проєкту оновлнеої експозиції Сергій Дяченко.

"Доторкніться до історії власноруч" – оновлена експозиція музею на Херсонщині

В "Українській примірювальній" - автентичні речі, пошиті за історичними зразками: жіночий народний костюм, козацьке вбрання часів заснування Херсона і чумацький одяг: жупан, бараняча шапка.

Історик-реконструктор Андрій Лопушинський говрить, що в експозиції "Народна примірювальна" створили 3 костюми, які можна одягнуть на себе. І сфотографуватися на зеленому екрані, а потім вставити в історичне зображення.

"Ти опиняєшся в історії. В чумацькій тематиці можна спробувати зважити сіль. Тобто, відомі етнографи писали, що коли чумаки були на роботі – в рейсі, то їх жінки продавали дрібні партії солі", - каже Андрій Лопушинський.

Білозерський музей ревілітавізований завдяки проєкту "Конкурентоспроможна громада – конкурентоспроможний музей". Група авторів "огранила" спадщину і змінила погляд на неї. Її можна торкнутись.

Олена Ліщенко

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