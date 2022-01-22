На Херсонщині вшанували захисників Донецького аеропорту

22 січня у Херсонському аеропорту провели Реквієм пам’яті, згадували загиблих "кіборгів". На акції вшанування пам’яті захисників Донецького аеропорту побувало Суспільне.

"Це моя куля. В сидіння потрапила. А потім відскочила від сидіння і за виворіт, за бронік. Це моя була. Та вона пройшла повз", - каже захисник Донецького аеропорту Олексій Нагорнюк.

Фото: Олена Протопопова/Суспільне Херсон Захисник Донецького аеропорту Олексій Нагорнюк

Машина чоловіка, якою він приїхав в аеропорт на Реквієм пам’яті, наскрізь пробита кулями. На ній Олексій вивозив поранених та загиблих з Донецького аеропорту, під вогнем доправляв "кіборгам" їжу. Говорить, сьогодні згадує своїх бойових товаришів.

Фото: Олена Протопопова/Суспільне Херсон

"Я постійно був на цьому мерсі. Наш побратим був із Костогризово. Він каже – заїдь до мами до моєї. Вона щось передасть там. Взуття мені. Ми приїхали до мами, а мама плаче, мамі 76 років. Каже, в мене на хліб нема. Ми їй дали 200 грн. Поїхали, купили йому берці, привезли йому. Кажемо – від мами. Він сидів і цілував їх", - каже Олексій Нагорнюк.

У холі Херсонського аеропорту світлини загиблих "кіборгів". На згадку про них присутні запалили свічки. Лідія Заровна волонтерка Київського майдану, говорить – знала ще з подій на Майдані багатьох хлопців, які потім загинули на війні.

Фото: Олена Протопопова/Суспільне Херсон

"Знала Сашу Райхерта. Самий молодий "кіборг", йому 18 років всього, він і музикант. На всіх фотографіях з гітарою. Так що я бувала і бачила, і меншого братика і тата", - каже Лідія Заровна.

Ніна Хороняк - волонтерка, протягом всього заходу тримає в руках портрет Сергія Кочемазова, захисника Донецького аеропорту з позивним «Камаз». Багато хто загинув після повернення з фронту від фізичних чи моральних ран. Сергій один із них. – говорить жінка.

"Ми часто ходили з волонтерською групою «Скарбничка» до шпиталю. І там познайомилися. Сергій отримав дуже важкі поранення, в нього було кілька уламків в голові. Він дуже часто лежав у шпиталі. І одного разу коли у нього були дуже страшні болі, він приїхав знов до шпиталю", - говорить волонтерка.

Фото: Олена Протопопова/Суспільне Херсон

За словами Ніни Хороняк, чоловік, отримавши відмову у шпиталізації, повернувся до Берислава і звів рахунки з життям.

"Я його вважаю таким самим загиблим за ДАП, таким самим, як сьогодні вшановували хлопців", - каже Ніна Хороняк.

Алла Олійник приїхала в Херсон зі Скадовська, жінка опікується родинами загиблих бійців зі Скадовського района, Каланчака та Голої Пристані. Її син також загинув на російсько-українській війні.

"Сьогодні я приїхала до міста Херсона вшанувати пам'ять моїх двох загиблих кіборгів – Олександра Берези з Каланчака, та Купріянова Андрія з Голопристанського району. Мені це дуже важко, повірте, бо мій син загинув під Дебальцевим в 14 році. Йому було всього 22 роки. Онуку моєму 4 січня було 7 років. Він народився через 2 місяці після загибелі сина. Тож у нас маленький Олійник Анатолій Анатолійович, як тато. Я пишаюся тим, що я народила в 38 років і виховала з татом такого прекрасного сина. Мужнього. Він кинув університет в Херсоні і поїхав в армію", - говорить волонтерка.

Фото: Олена Протопопова/Суспільне Херсон

Під час заходу відслужили панахиду за загиблими, в пам'ять про них виступили учасники творчих колективів Херсона, також присутні вшанували українських "кіборгів" хвилиною мовчання.

Що відомо:

Міноборони України встановило 20 січня Днем вшанування захисників Донецького аеропорту імені Прокоф’єва

Бої за Донецький аеропорт тривали з травня 2014-го до 20 січня 2015 року. Понад 242 дні українські військові, добровольці, медики й волонтери протистояли навалі російсько-окупаційних військ і проросійських бойовиків, відстоюючи рідну землю.

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