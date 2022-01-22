У Львові до Дня соборності вшанували пам'ять полеглих за Україну

Сьогодні, 22 січня, до Дня Соборності України та 103-ї річниці проголошення Акту злуки УНР та ЗУНР львів'яни вшанували пам'ять полеглих борців за волю України. Про це повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Вранці, 22 січня, на Личаківському кладовищі у Львові зібрались військові, громадські діячі та львів'яни. Спершу вони поклали квіти до Меморіалу воїнам Української Галицької Армії.

Суспільне Львів Пам'ятні заходи на Личаківському кладовищі

Після цього запалили лампадки на могилах Держсекретаря військових справ ЗУНР Дмитра Вітовського, коменданта Січових Стрільців Михайла Галущинського, керівника і засновника "ПЛАСТу" Олександра Тисовського, воїна УГА Северина Левицького, а також на могилі учасника АТО Віктора Гурняка. На заході виступив військовий оркестр.

Суспільне Львів Пам'ятні заходи на Личаківському кладовищі

Також львів'яни вшанували пам’ять Президента Національної Ради ЗУНР Євгена Петрушевича та воїнів АТО на полі почесних поховань № 76.

Суспільне Львів Пам'ятні заходи на Личаківському кладовищі

Наприкінці заходу відбувся чин екуменічної панахиди за тими, хто віддав своє життя в боротьбі за Україну. Подію завершили спільною молитвою.

ЛОДА Пам'ятні заходи на Личаківському кладовищі

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