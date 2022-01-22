22 січня у Херсоні на проспекті Ушакова жителі гуртожитку перекрили рух транспорту. Люди кажуть, їм третій день як відключили електроенергію.

Відео про це опублікував інтернет-ресурс "Херсонщина за день" журналістка Тетяна Дергачова.

Жителі гуртожитку за адресою Поповича, 15 говорять, що їх гуртожиток з четверга відключили від електропостачання. Хоча, за їх словами, боргів у більшості з них немає.

"З четверга у нас відключили електропостачання. А у нас весь гуртожиток зав’язаний тільки на електриці. Відключили всі гуртожитки, а чому нам не пояснили. Може кілька кімнат і мають заборгованість, але це не так категорично", - каже одна з учасниць акції.

"ЖЕК нам відповів "заборгованості немає". Вчора нам обіцяли підключити, бо в нас, дійсно, тої заборгованості немає. Якщо у когось і є заборгованість, це у переселенців, і це не наша проблема. Три поверхи не мають заборгованості. Ми сидимо без газу, без світла. І що нам робити? Я дитині колочу воду з цукром. Їжа є, але її немає на чому приготувати. Це нормально? Мер підписав, що сьогодні підключать. Тепер вони кажуть, що у нас борг 60 тисяч. Та у нас жильців стільки немає. Те, що ЖЕК не перевів гроші, це не наша вина", - каже жінка.

"У нас 6 дітей. Ми вже добу як без світла, без гарячої їжі та води. Кімната холодна, оскільки й опалюємося від електрики. Діти в крижаній кімнаті. У мене комунальні послуги всі виплачені. Вчора нам пообіцяли, що увечері 21 січня підключать, або сьогодні зранку. Я дзвоню, виявляється, у нас знайшли у двох гуртожитках борги. І не хочуть нас підключати. У мене 6 дітей, що мені їм сказати?", - каже учасниця акції.

Що відомо:

"Херсонська обласна енергопостачальна компанія” через борги відключила від електропостачання 8 гуртожитків, що обслуговуються ЖЕКом №1 Суворовського району. Цей ЖЕК є посередником між гуртожитками та постачальником як одна юридична особа. Загальний борг всіх приміщень перед ТОВ «ХОЕК» складає понад 1 млн грн.

21 січня міська влада пообіцяла, що будуть вирішувати ситуацію. Того ж дня ЖЕК уклав угоду на реструктуризацію боргу і в деякі гуртожитки електоенергію почали давати. За словами начальника відділу з планування та координації міського управління житлово – комунального господарства Дмитра Шалагіна вихід із цієї ситуації - створення ОСББ.

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