На Волині за ніч рятувальники дістали зі снігових заметів автобус і "швидку"

На Волині за ніч 22 січня рятувальники визволили зі снігових заметів карету екстреної медичної допомоги та пасажирський автобус. Травмованих немає, – розповів Суспільному телефоном речник обласного управління ДСНС Волині Володимир Нестеров.
Машина "швидкої" застрягла біля села Карасів Горохівської громади о 03:17. Медики перевозили госпіталізовану пацієнтку. Автомобіль зі складної дороги рятувальники витягнули пожежною автоцистерною, після чого медики поїхали до лікарні.
ДСНС Волині
Вранці 22 січня рятувальники відбуксирували автобус одного з підприємств, який потрапив у сніговий замет біля села Окорськ Володимир-Волинського району. В автобусі було двоє пасажирів. Після того, як машину витягнули, автобус рушив своїм ходом.
Що відомо
- Станом на ранок 21 січня проїзд на усіх дорогах державного значення на Волині був вільний, без переметів. Через сніг та хуртовини зночі працювали 65 спецмашин для прибирання снігу та посипання доріг.
- 21 та 22 січня на Волині та в низці західних регіонів було оголошено штормове попередження. Синоптики прогнозували пориви вітру до 24 метрів на секунду та хуртовини.