На Волині за ніч рятувальники дістали зі снігових заметів автобус і "швидку"

На Волині за ніч 22 січня рятувальники визволили зі снігових заметів карету екстреної медичної допомоги та пасажирський автобус. Травмованих немає, – розповів Суспільному телефоном речник обласного управління ДСНС Волині Володимир Нестеров.

Машина "швидкої" застрягла біля села Карасів Горохівської громади о 03:17. Медики перевозили госпіталізовану пацієнтку. Автомобіль зі складної дороги рятувальники витягнули пожежною автоцистерною, після чого медики поїхали до лікарні.

ДСНС Волині

Вранці 22 січня рятувальники відбуксирували автобус одного з підприємств, який потрапив у сніговий замет біля села Окорськ Володимир-Волинського району. В автобусі було двоє пасажирів. Після того, як машину витягнули, автобус рушив своїм ходом.

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