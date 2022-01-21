Сніг і хуртовини: яка ситуація на дорогах Луцька та області

Станом на ранок 21 січня проїзд на усіх дорогах державного значення на Волині – вільний. Переметів немає. Про це Суспільному розповіла речниця Служби автомобільних доріг області Оксана Михальчук.

Про погіршення погодних умов рятувальники попередили комунальників напередодні, 20 січня.

Ситуація на дорогах державного значення

Зі слів речниці Служби автомобільних доріг області, через сніг та хуртовини зночі працювали 65 спецмашин для прибирання снігу та посипання доріг. З них 23 навантажувачі.

"Проїзд забезпечено, перебоїв в русі не виникало. Зараз знову розпочався сніг, дорожня техніка продовжує працювати", – зазначила речниці Служби автомобільних доріг.

В Службі автомобільних доріг області додали, в разі виявлення ускладнень проїзду на дорогах – просять водіїв звертатися на гарячу лінію.

У Луцьку чекають негоду ввечері

Як розповів у коментарі Суспільному директор підприємства "Луцькспецкомунтранс" Володимир Марценюк, комунальники міста чекають ускладнення погодних умов ввечері 21 січня. Наразі ж, каже керівник підприємства, в місті працюють шість снігоочисних машин.

"Ускладнень руху в місті немає. Працюємо зараз по точковим зверненням. Прибираємо сніг на дорогах і узбіччях, посипаємо. По селах громади зараз техніка не працює, немає такої потреби поки", – додав Володимир Марценюк.

Що відомо