549 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

21 січня на Полтавщині лабораторно підтвердили 549 випадків інфікування СOVID-19. В Україні 22 473 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.

За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 21 січня лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 128 менше, ніж днем раніше.

Нові випадки захворювання виявили:

Гадяч – 2478 (+5);

Глобинський – 3307 (+6);

Горішні Плавні – 7012 (+24);

Гребінківський – 1617 (+5);

Диканський – 1869 (+3);

Зіньківський – 2894 (+51);

Карлівський – 3139 (+6);

Кобеляцький – 2781 (+6);

Козельщинський – 1810 (+7);

Котелевський – 2062 (+15);

Кременчук – 18583 (+60);

Кременчуцький – 2616 (+2);

Лохвицький – 3726 (+1);

Лубенський – 1773 (+7);

Лубни – 5817 (+21);

Машівський – 1463 (+27);

Миргород – 4772 (+27);

Миргородський – 2055 (+10);

Новосанжарський – 2228 (+20);

Оржицький – 1399 (+3);

Пирятинський – 2533 (+5);

Полтава – 49473 (+156);

Полтавський – 7534 (+13);

Семенівський – 1526 (+12);

Хорольський – 2496 (+10);

Чутівський – 1645 (+40);

Шишацький – 2111 (+7).

За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 146 978 людей. Одужали за увесь час 137 820 людией, а летальних випадків — 3 916 ( шість нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 5 242 жителі регіону.

Що відомо: