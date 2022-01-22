549 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

21 січня на Полтавщині лабораторно підтвердили 549 випадків інфікування СOVID-19. В Україні 22 473 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.
За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 21 січня лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 128 менше, ніж днем раніше.
Нові випадки захворювання виявили:
- Гадяч – 2478 (+5);
- Глобинський – 3307 (+6);
- Горішні Плавні – 7012 (+24);
- Гребінківський – 1617 (+5);
- Диканський – 1869 (+3);
- Зіньківський – 2894 (+51);
- Карлівський – 3139 (+6);
- Кобеляцький – 2781 (+6);
- Козельщинський – 1810 (+7);
- Котелевський – 2062 (+15);
- Кременчук – 18583 (+60);
- Кременчуцький – 2616 (+2);
- Лохвицький – 3726 (+1);
- Лубенський – 1773 (+7);
- Лубни – 5817 (+21);
- Машівський – 1463 (+27);
- Миргород – 4772 (+27);
- Миргородський – 2055 (+10);
- Новосанжарський – 2228 (+20);
- Оржицький – 1399 (+3);
- Пирятинський – 2533 (+5);
- Полтава – 49473 (+156);
- Полтавський – 7534 (+13);
- Семенівський – 1526 (+12);
- Хорольський – 2496 (+10);
- Чутівський – 1645 (+40);
- Шишацький – 2111 (+7).
За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 146 978 людей. Одужали за увесь час 137 820 людией, а летальних випадків — 3 916 ( шість нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 5 242 жителі регіону.
Що відомо:
- На Полтавщині за добу роблять близько 2 000 ПЛР-тестів на коронавірус та близько 600 тестів методом ІФА, розповів Суспільному лікар-епідеміолог обласного центру контролю і профілактики хвороб Андрій Байбарза.
- На Полтавщині людей за 60 років почали щеплювати бустерною дозою вакцини від COVID-19