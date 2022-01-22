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549 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині
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549 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

Ігор Ізотов
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549 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині ФОТО: google.com

21 січня на Полтавщині лабораторно підтвердили 549 випадків інфікування СOVID-19. В Україні 22 473 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.

За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 21 січня лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 128 менше, ніж днем раніше.

Нові випадки захворювання виявили:

  • Гадяч – 2478 (+5);
  • Глобинський – 3307 (+6);
  • Горішні Плавні – 7012 (+24);
  • Гребінківський – 1617 (+5);
  • Диканський – 1869 (+3);
  • Зіньківський – 2894 (+51);
  • Карлівський – 3139 (+6);
  • Кобеляцький – 2781 (+6);
  • Козельщинський – 1810 (+7);
  • Котелевський – 2062 (+15);
  • Кременчук – 18583 (+60);
  • Кременчуцький – 2616 (+2);
  • Лохвицький – 3726 (+1);
  • Лубенський – 1773 (+7);
  • Лубни – 5817 (+21);
  • Машівський – 1463 (+27);
  • Миргород – 4772 (+27);
  • Миргородський – 2055 (+10);
  • Новосанжарський – 2228 (+20);
  • Оржицький – 1399 (+3);
  • Пирятинський – 2533 (+5);
  • Полтава – 49473 (+156);
  • Полтавський – 7534 (+13);
  • Семенівський – 1526 (+12);
  • Хорольський – 2496 (+10);
  • Чутівський – 1645 (+40);
  • Шишацький – 2111 (+7).

За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 146 978 людей. Одужали за увесь час 137 820 людией, а летальних випадків — 3 916 ( шість нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 5 242 жителі регіону.

Що відомо:

  • На Полтавщині за добу роблять близько 2 000 ПЛР-тестів на коронавірус та близько 600 тестів методом ІФА, розповів Суспільному лікар-епідеміолог обласного центру контролю і профілактики хвороб Андрій Байбарза.
  • На Полтавщині людей за 60 років почали щеплювати бустерною дозою вакцини від COVID-19
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