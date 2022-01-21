Сніг та невеликі морози. Якою буде погода на вихідних

У вихідні 22-23 січня погода в Україні дещо пом’якшиться. Штормовий вітер вщухне, сильні снігопади зміняться дрібним снігом, а середня денна температура повітря становитиме близько -3...-4 °C.

За даними Sinoptik.ua, вдень 22 січня у Києві, на півночі та у центрі очікуються слабкі морози до -3...-5 °C, уночі — помірні морози до -9 °C (у Сумській та Чернігівській областях — до -11 °C). Також періодично падатиме невеликий сніг. У неділю, 23 січня, опадів не передбачається — погода буде хмарною, а вітер слабкий.

У південних регіонах, зокрема, в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, спостерігатиметься мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря становитиме близько 0 °C, швидкість вітру сягне до 10 м/с. Вночі очікуються помірні морози до -6...-8 °C. При цьому в неділю на Херсонщині можливий невеликий сніг.

На заході країни у суботу, 22 січня, слід чекати на невеликий сніг та слабкі морози — до -1...-3 °C, при цьому у неділю, 23 січня термометри покажуть -3...-5 °C. Ночі будуть помірно морозними — до -8 °C. 23 січня, у Рівненській, Волинській та Житомирській областях без опадів, у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській та Тернопільській областях пройде невеликий сніг. У Карпатах все ще небезпечно — через рясні снігопади у високогірних районах Закарпатської та Івано-Франківської областей оголошено третій рівень сніголавинної небезпеки.

У східних регіонах 22 січня буде без опадів, денна температура складе до -3...-5 °C, вночі слід чекати до -7...-10 °C. У неділю, 23 січня, очікуються опади — на Донеччині сніжитиме до вечора, а в Луганській дрібний сніг падатиме весь день.

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